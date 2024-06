La nueva integrante de Noticias Caracol es Paula Belalcázar Mórtigo, una comunicadora social y periodista, quien en los últimos días, ha estado participando en la primera emisión del informativo de Caracol Televisión.

¿Quién es la nueva periodista de Noticias Caracol?

La comunicadora egresada de la Universidad de la Sabana ha reportado sobre diversos acontecimientos en la capital, compartiendo pantalla con Alejandra Giraldo y Andrés Montoya.

Paula Belalcázar ha llamado la atención como una de las contrataciones más recientes del canal, destacándose por su profesionalismo y belleza.

Según sus publicaciones en Instagram, Paula Belalcázar trabajó durante dos años en la Casa Editorial El Tiempo, específicamente en Citytv, al cual considera su segundo hogar. El 18 de junio se despidió de este medio con un emotivo mensaje en sus red de Instagram.

“Llegué hace más de dos años a City TV a aprender, conocer, reaprender y a ver que todos los días significaban un nuevo reto”, contó la periodista.

Por otro lado, comentó:

“Más que un trabajo, aprendí a abrir el corazón, a ser sensible, a conmoverme por los demás, a escuchar a quienes muchas veces no tienen con quién hablar y básicamente aprendí a ser fuerte; a tomarle la mano a quien lo necesitaba y abrazar a quien no tenía nadie más para reconfortarse”.

La incorporación de Paula Belalcázar se suma a las recientes contrataciones de Caracol Televisión, siguiendo la llegada de Tatiana Sanabria a las noticias del canal hace unos meses.