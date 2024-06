Rafael ‘Rapelo’ Yance, reconocido por su participación en el ‘reality’ del ‘Desafío’, el año pasado y su destacada carrera como deportista, ha decidido aventurarse en el competitivo mundo de los reinados.

Actualmente, se encuentra representando a Colombia en el prestigioso concurso de belleza masculino, ‘Mister Supranational’, programado para realizarse el próximo 6 de julio en Polonia.

Rapelo, quien participó el año pasado en el reality y ha sido un destacado deportista, ahora ha decidido incursionar en el mundo de los reinados porque está representando a Colombia en el concurso de belleza masculino: Mister Supranational, que se está realizando en Polonia. pic.twitter.com/CwnDkjMlfY — La Red Caracol (@LaRedCaracol) June 22, 2024

“Hubo un momento de mi vida que me enfoqué en el modelaje pero no del todo porque siempre he estado metido en el tema del deporte”.

Luego, contó: “Yo estaba en la casa tranquilo y me llegó este mensaje: ‘Rapelo te tenemos una oferta para ti, ¿quieres ser el próximo Supranational para representar a Colombia en el concurso internacional, pues no la pensé dos veces”,

Desde que asumió este nuevo desafío, Rapelo ha estado inmerso en un riguroso proceso de preparación física, mental y estilística para destacar en el certamen internacional. Con su carisma y determinación, el exdesafiante ha captado la atención tanto dentro como fuera de las pasarelas.

Su participación previa en un ‘reality’ le proporcionó experiencia en lidiar con la presión mediática y el escrutinio público, habilidades que ahora aplica en el contexto de los concursos de belleza.

Su preparación meticulosa incluye entrenamiento físico intensivo, asesoramiento en pasarela, perfeccionamiento de su dicción y proyección personal, todo bajo la tutela de expertos en el campo.

Además de su dedicación al concurso, Rapelo también ha expresado su deseo de utilizar esta plataforma para promover causas sociales significativas y representar con orgullo los valores de su país.

Con un respaldo sólido de seguidores y el apoyo de sus compatriotas, Rapelo se prepara para hacer historia en Mister Supranational, aspirando no solo al título, sino también a dejar una impresión perdurable en el escenario global de la belleza masculina.

