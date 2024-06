El exparticipante de ‘MasterChef Celebrity‘ 2021, recordado por su carisma, humor y por último su talento culinario, compartió recientemente con Pulzo sus pensamientos sobre quién debería ganar la actual edición del ‘reality’ de cocina.

(Vea también: A Frank Martínez lo amenazaron y se salvó de milagro; historia es bastante fuerte)

Frank Martínez da nombre de su ganadora de ‘Masterchef’ 2024

Para Frank Martínez, la ganadora indiscutible debería ser Vicky Berrío. En su opinión, Berrío ha logrado destacarse no solo por sus habilidades en la cocina, sino también por su contagioso sentido del humor y su inigualable risa, que han añadido un toque especial a la competencia.

“Mi ficha y pongo todas mis esperanzas en ella, es para Vicky Berrío. Es un oxígeno para la televisión y como es mujer y comediante, ella la tiene muy clara. Creo que ese formato nos favorece mucho a los comediantes”, dijo Martínez.

Después, dijo: “Sí, la conocía a ella antes. Ella hace parte de un colectivo de comediantes e improvisadores que se llama ‘Acción Impro’ y nosotros los de ‘Monólogos sin propina’ empezamos en el teatro y pues ella es muy charra“.

Por otro lado, habló también de Adria Marina, la chef mexicana: “No la he visto mucho, la verdad, todavía siento el despecho de no ver a Chris Carpentier allá, él es hermoso, entonces sé que llenar ese hueco no es fácil, para mí es un pu*** en lo que hace y si logra llenar ese hueco sería muy meritorio”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MasterChef Celebrity Colombia (@masterchefcelebrityco)





Desde el inicio de esta temporada, la comediante y actriz Vicky Berrío ha sido una de las participantes más queridas por el público. Su capacidad para mantener un ambiente alegre y su disposición para enfrentar los retos con una sonrisa la han convertido en una figura central del programa.