Andrés Montoya, el presentador que llegó al equipo de Noticias Caracol, se ha robado la mirada de más de un televidente por su elocuencia y su profesionalismo a la hora de sentarse ante una cámara para dar a conocer la información más importante de la actualidad.

(Vea también: ¿Por qué Andrés Montoya no ha salido en Noticias Caracol?; se fue de Colombia)

Luego de la salida de Juan Diego Alvira, Montoya llegó como apoyo principal para la emisión de la mañana, junto a Alejandra Giraldo. Pero dicho puesto le costó alejarse de su familia y de su hijo, especialmente.

Durante una entrevista para ‘Bravíssimo’, el presentador contó cómo ha manejado el tema de la relación con su hijo, quien se quedó en Medellín mientras él llegaba a Bogotá para cumplir su sueño y enfrentar un reto.

Aseguró que la decisión no fue fácil, sobre todo porque Pedro, como se llama su hijo, es el ser humano más importante para él:

“Estoy constantemente entre Medellín y Bogotá y esa ha sido mi gran forma de no perder la conexión. Estar lejos de mi hijo es lo que más me cuesta porque a pesar de que estoy con él, de que lo veo con la tecnología, una videollamada y lo que puedes hacer, no es fácil el perderse la cotidianidad. El estar ahí con él, presente y acompañándolo en momentos importantes, es lo más difícil”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bravíssimo (@bravissimocity)

(Vea también: Andrés Montoya, de Noticias Caracol, reveló trabajos que tuvo antes de ser presentador)

Sin embargo, Pedro se ha convertido en su inspiración:

“Al mismo tiempo se termina convirtiendo en la principal fuente de expansión, ellos se convierten en esa propulsión que alimenta lo que hacemos“.

Sin duda, Montoya ha sabido ganarse un reconocimiento relevante gracias a su talento, pero también ha sido elogiado por sus familiares y amigos cercanos, quienes lo caracterizan como un hombre disciplinado y confiable.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.