Aunque en su llegada como presentador desde la capital muchos pensaron que él estaba casado por la cercanía que tiene con la mamá de su hijo, la realidad es que su divorcio sucedió desde antes de que a él le llegara la propuesta para dejar Medellín e irse a vivir a Bogotá.

Andrés Montoya contó en ‘Día a día’ que lo más difícil de tomar la decisión de cambiar de ciudad fue dejar a su hijo, Pedro, que dentro de poco tiempo cumplirá cuatro años.

“Fue lo que más me costó al tomar la decisión. Yo me separé hace casi seis meses. En ese proceso, el que más me puso a pensar fue mi hijo. Aunque también tomé la decisión de darme una oportunidad”, contó el presentador de Noticias Caracol.

Es decir, en el segundo semestre del año a Andrés Montoya le cambió la vida muchísimo: se separó de la mujer con la que había compartido por once años (8 de casados y tres de novios) y se tuvo que cambiar de ciudad.

Mariana Ramírez es la expareja del antioqueño. También es periodista, aunque nunca trabajaron juntos. De hecho, ella tiene un espacio en redes sociales en el que durante muchos años mostró fotos de los momentos que vivieron en familia y demostró que es una muy buena escritora.

Esta es una de las imágenes que aún conservan en redes sociales de sus momentos juntos y algunas reflexiones que hacía la mujer.

Noticias Caracol: presentador Andrés Montoya no tiene esposa

Aunque él no contó detalles de su separación, sí demostró que la relación con Mariana Ramírez es buena. El amor “cambia y se transforma. Trasciende. No es solamente la relación entre nosotros, sino de los hijos ocupando una posición que lleva a otro nivel de conversación, de interacción, de relación”, dijo Andrés Montoya en ‘Día a día’.

Él también compartió una reflexión sobre lo que significa tener una pareja y darle educación a un hijo cuando esa se separa, como es su caso. “El reto es el entendimiento, la cercanía y una buena comunicación, independientemente de la distancia. Muchas veces, no garantiza que la cercanía vaya a formar mejores seres humanos. Eso lo vemos todos los días en hogares que pueden vivir muy juntos y ser muy disfuncionales”, señaló.

Carolina Cruz da consejo a Andrés Montoya por su separación

El presentador de Noticias Caracol se une a la ola de famosos que se separaron en 2022, lista en la que está Carolina Cruz y otras presentadoras muy reconocidas en todo el país.

La vallecaucana entendió todo lo que dijo el presentador antioqueño y hasta aportó con una opinión basada en su experiencia. “Van a tener una relación toda la vida. Entonces llevar una buena relación, sana, bonita y entendida desde la aventura es lo mejor para todos, incluido el chiquitico”, dijo Carolina Cruz.