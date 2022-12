En varias entrevistas ella ha contado lo difícil que fue su camino de lograr ser una reportera, a pesar de que en la universidad estuvo becada y tenía un promedio que rozó el 5.

Durante muchos años, ella estuvo tocando puertas para llegar a la televisión. Una de esas oportunidades le llegó en Teleantioquia, pero del canal regional salió un año antes de llegar a Caracol Televisión.

(Vea también: ¿Quién es Erika Zapata, la periodista que se ha vuelto tendencia en redes?)

“En Teleantioquia tenía un jefe que me odiaba. Decía que yo era muy bruta, que no tenía neuronas, que no servía para esto, que me tenía que replantear el oficio. Esas fueron sus últimas palabras. Me quedé sin empleo un año y yo me eché a morir”, le contó Érika Zapata a Kienyke.

Con sus 1.55 de estatura, esta joven se ha ganado un espacio en Noticias Caracol por su particular estilo que durante años le criticaron. De hecho, aunque ahora es muy reconocida y querida por la audiencia, algunos colegas y colombianos la critican constantemente.

Ella ya está acostumbrada a las críticas, pues en ‘Suso’s show’ contó que durante muchos años le hicieron bullying en el colegio, la universidad y otros trabajos. Sin decir que era el mismo jefe, allí contó que hasta su ropa le criticaban, pues ella es una amante de los blazer, como se ve en televisión.”Un jefe me lo criticaba mucho. (Decía) que parecía una tía. Me regañaba”, recordó la periodista.

Lee También

Érika Zapata, de Noticias Caracol, recuerda su pasado y críticas

Aunque ella salió del canal regional por la puerta de atrás y en un difícil momento, no guarda ningún rencor y en una oportunidad volvió a esos estudios para hablar de su vida profesional en ‘El apartamento de la mona’, programa de Teleantioquia. Allí se burló de lo que pasó y hasta sacó pecho de lo que es actualmente, pues recibe el apoyo de periodistas muy reconocidos.

“Lo que más me cuestionaba (su jefe) se convirtió en mi punto fuerte. Cuando yo salgo de Teleantioquia estaba embaladísima. Nadie me daba trabajo. Yo dije, ‘va a ser muy difícil que me contraten’. Yo trataba de demostrar que hacer periodismo no se trata de un físico, ni de cierto tono de voz, sino de algo más profundo, de estar del lado de la gente, de hablar como la gente, de decir lo que no dicen los periodistas”, dice Zapata.

Sin embargo, de tantas veces que le cerraron la puerta, recuerda, ella llegó a pensar que la reportería no era lo suyo. Por eso está tan agradecida con la oportunidad que le dieron en Caracol —canal en el que no aparece por estos días— y que actualmente la tiene en boca de muchos. “Me sacaron de medios pequeños, pero en uno grande como Caracol no me limitan, me ponen a hacer más directos”, añadió.

(Vea también: “Impresionante”: Erika Zapata, anonadada con imitadora idéntica a ella; voz es igualita)

De hecho, en el rebusque que le tocó vivir, Érika Zapata recordó el humilde trabajo que tuvo y que no tenía nada que ver con lo que estudió en la universidad