Alejandro Riaño terminó el año 2022 con una nueva ilusión, pues no describió su divorcio como un fracaso, sino como una experiencia que le dejó aprendizajes para la vida.

Además, luego de que su relación con Mari Manotas se terminara, cada uno encontró una nueva ruta en el amor. “Me encontré con alguien que no esperaba”, contó el cómico en una entrevista con HSB Noticias, donde también contó que en algún momento le pondrá fin a ‘Juanpis González’.

Nueva novia de Alejandro Riaño: fotos y parecido que tiene con Mari Manotas

El comediante es un rolo que se burla de cierto tipo de rolos y personajes que hay en la capital colombiana, pero sus últimas dos parejas no son de Bogotá. Un aspecto similar entre Mari Manotas y la nueva pareja de Alejandro Riaño es que las dos son caleñas.

“Me encanta bailar. Voy a bares de salsa siempre. Mi novia es caleña”, aseguró el también libretista y director en esta conversación. Una de las últimas fotos que publicó fueron con ella, pero no se le ve la cara.

Sobre su expareja, solo tiene buenas palabras para y hasta asegura que le parece muy bien que ella haya encontrado una persona para darse una nueva oportunidad en el amor.

Eso sí, confirmando lo que esta ya había dicho, Riaño aseguró que cuando recién se divorció hubo algunas dificultades que ya fueron superadas.

Alejandro Riaño: diferencias entre su nueva novia y su ex

Mari Manotas ha aprovechado su popularidad para volver sus redes sociales un arma de trabajo. Ella no ha mostrado muchos detalles de su nueva relación, aunque sí publica algunas cosas e impulsa varios proyectos y productos con los que quiere destacarse en el mundo empresarial. Por todo esto, su actividad en Instagram y TikTok es constante.

En eso hay una gran diferencia con la nueva novia de Alejandro Riaño. Según contó el humorista, a esta mujer no le interesa tener seguidores ni ser protagonista de los entornos digitales.

“No la estaba buscando, simplemente estaba en la mesa de atrás. Alguien a quien no le gusta el tema de las redes sociales, no es conocida, es una trabajadora maravillosa. He encontrado otras posibilidades dentro del amor muy increíbles. Decidimos no sacar este tema a la luz porque es mi vida personal y se hace mucho daño cuando todo se vuelve muy mediático. Si bien yo saco la mano, o tapada, somos felices mamando gallo con eso. Pero de resto no nos interesa. Que nadie se meta en nuestra vida privada y se ponga opinar, como lo hicieron muchos años en mi matrimonio”, confesó.

Lo que sí destapó fueron algunos aspectos de su intimidad que quizás no son tan conocidos, pero que son importantes para la relación amorosa que está construyendo actualmente.

“Soy muy romántico. Nos dedicamos canciones casi todos los días, escribimos muy largo casi todos los días. Casi todas las noches escribimos unos mamotretos largos. Y lo hemos construido de una manera muy bonita porque también tiene su hijo y entiende completamente mi situación. No nos podemos ver todo el tiempo, pero estamos muy pendientes en la vida del otro”, dijo.