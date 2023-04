No obstante, Andrés sentía que tenía una deuda consigo mismo, que era tan evidente que se encontraba con personas que se la recordaban. La deuda era con las noticias en televisión. Así de clara era la situación. “En alguna oportunidad en un ascensor una señora me dijo usted ´¿usted es periodista? ¿usted trabaja en televisión?´ eran las señales y yo siempre he creído en eso”.

Pero Andrés, quien ahora está en pantalla a diario en la primera emisión de Noticias Caracol, no es un hombre de actuar sin razón o impulsivamente, al contrario, considera que hay que estar dispuesto, pero sin afanes: “Cuando Dios quiera, cuando sea la oportunidad, cuando la oportunidad sea para mí y yo esté para esa oportunidad”, es la frase que predica, seguro de que lo que todo tiene su tiempo y no es necesario presionar.

Y la oportunidad “en donde sentí que ya era un momento adecuado conmigo para dar ese salto” se dio cuando supo que había una vacante en la presentación de Noticias de Telemedellín. Por ello, sin titubear envió su hoja de vida y así, como una corriente fluida, todo se dio y presentó el ‘casting’, salió seguro y fue aceptado. “En ese momento también me desempeñaba como docente en Medellín, dictaba clase de expresión oral y fundamentos de la comunicación, también era facilitador empresarial”.

Si deseas conocer qué más ocurrió en la vida del presentador Andrés Montoya, cómo llegó a Noticias Caracol y más, no te quedes sin leer la más reciente edición de la revista Vea, en versión impresa o AppVea. Andrés es el personaje de la portada de la nueva edición de Vea y además de revelar por qué ve el periodismo como un llamado, habló de sus sueños, las pruebas que afrontó personalmente cuando entró en Caracol Televisión, así como los miedos que tuvo. Habló de su vida privada, sus creencias y metas.