En medio de la conversación Suso le comentó: “Ay, me hiperventilé”. A lo que Andrés contestó entre risas: “Yo también”.

El comediante le enseño al público del programa una foto del hijo de Montoya y le preguntó: ‘¿Cómo se llama?’ A lo que él le contestó: “Pedro, que significa roca fuerte”.

“Soy un papá en lo que más puedo, muy presente para él. Ya cumplí un año aquí, y he tenido que viajar permanentemente a Medellín, es la parte más compleja de todo. Sé que él pone el noticiero para verme, él es mi mejor regalo”.

Después, el humorista le preguntó en su característico tono: ¿Tienes novia, amigovia, machuque, pico y placa, refrigerio o ‘snack’?

El presentador de Noticias Caracol le respondió: “No, señor, no tengo pareja. Sí, estoy solo desde hace tiempo, desde antes de llegar a Bogotá. Es que no hay tiempo, no me da y solo estoy libre los fines de semana”.

“Muchachas ya saben, solo está libre los fines de semana, no sean tóxicas y miren a ver”, comentó Suso ‘el paspi’.