Si bien no dio la fecha exacta, Óscar Córdoba contó uno de los momentos que marcaron su carrera, el cual agradece y tiene como protagonista al legendario portero de la Selección Colombia.

En entrevista con Tropicana, el exjugador de Boca Juniors recordó un episodio durante una concentración de la ‘Tricolor’ en el que tuvo un fuerte encontrón con Pedro Antonio Zape, que para ese entonces era el entrenador de arqueros de la selección, y dos de sus compañeros: Faryd Mondragón y Miguel Calero.

Tal y como explicó el exjugador, el agarrón se dio durante un trabajo de juego aéreo en el que Córdoba inició en el arco; mientras que Calero y Mondragón intentaban hacerle gol bajo las indicaciones de Zape.

Fue en ese ejercicio que el ahora empresario panelista de ESPN se calentó con sus colegas y entrenador, al recibir varios empujones y pequeños golpes durante las salidas a rechazar el balón con los puños.

“El primer centro que tiran salgo a puñetear y gané; el segundo, salgo a puñetear y me agarra, no sé si Miguel Calero o Faryd Mondragón, y me tira al piso, me hicieron el gol. Reclamé que fue falta y dijeron que no“, dijo.

Y añadió: “En la tercera jugada volví al arco, me meten otro empujón y gol. Yo dije pero qué pasó y me responden que nada… Se fue calentando el parche hasta que en una jugada me levanté, los rematé a todos y les dije que quién seguía porque nos íbamos a agarrar a trompadas“.

Sin embargo, para sorpresa de Córdoba, el objetivo de Zape era que el vallecaucano empezara a formar su carácter dentro del área, siendo este un punto clave para desarrollar su personalidad y brillar en el fútbol internacional.

“Los tres se tiraron al piso y estaban buscando eso, esa llama que se necesita, de que nadie me la podía montar… Eso es lo que estaba buscando Pedro, que tuviera carácter en el arco. Entonces, me agarré a trompadas con los tres”, finalizó.

