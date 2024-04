Con 57 años, René Higuita es uno de los exfutbolistas que mayor reconocimiento tiene en el país, pues sus atajadas, ‘show’, goles y acrobacias lo convirtieron en todo un ídolo de los años 80 y 90.

Sin embargo, hubo una jugada que llevó al antioqueño a la fama mundial: el escorpión. Y es que el 6 de septiembre de 1995, en el estadio de Wembley, durante el amistoso Colombia-Inglaterra, el ‘Loco’ se elevó y atajó un tiro libre con los pies; una acción que se robó las principales portadas de los medios internacionales.

(Vea también: Así fue el negocio que le acabó los ahorros a René Higuita y lo tiene en problemas legales)

Durante una entrevista en el programa ‘Los Informantes’, de Caracol TV, René Higuita, que tiene un problema con una casa en Medellín, confesó cómo surgió el escorpión y detalló que la jugada nació durante un comercial para Frutiño.

“El escorpión empieza con lo que siempre digo, respeto y amo: los niños. En una publicidad [Frutiño] me dicen que juegue con los niños. Sacó el balón, el niño lo para, empieza a hacer el juego de la 21 y me hace la chalaca; para responderle se me vino a la mente como una chalaca al revés, de ahí sale el escorpión”, dijo.