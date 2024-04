Con 57 años, René Higuita vive una vida medianamente tranquila junto a su familia en Guarne, Antioquia, mientras trabaja como entrenador de arqueros en Atlético Nacional, equipo de sus amores.

Sin embargo, el ‘Loco’ tiene un lío desde hace varios años que no lo deja dormir en paz y es que la mansión que compró en El Poblado, en los años 90, se la quitó la SAE, al estar vinculada con personas señaladas por pertenecer en ese entonces al Cartel de Medellín.

(Vea también: Así fue el negocio que le acabó los ahorros a René Higuita y lo tiene en problemas legales)

Fue en el programa ‘Los Informantes’, de Caracol Televisión, que Higuita habló del problema con la casa en Medellín y allí confesó que el inmueble le costó, en esa época, entre 400 y 500 millones de pesos.

“Qué tristeza en lo que se convirtió el sueño. No queda nada, se llevaron hasta los cables de la luz. Hay 1.700 metros cuadrados, 200 son de la Gobernación y el resto son míos. La casa, en aquel momento, me costó entre 400 y 500 millones de pesos“, dijo en el programa citado.

De hecho, el exportero detalló que a la casa le metió 50.000 dólares en arreglos; una cifra que obtuvo por ayudar con la liberación de Marcela, hija de uno de los socios de Escobar.

“Nosotros empezamos a organizarla porque era una casa antigua, le metí mármol, las puertas eran de madera y había dos caballos con las patas arriba. Sacamos un sótano donde había una mesa de billar, tenía piscina, organizamos los pastos”, precisó.

Y agregó: “Me llaman de la Fiscalía y yo acepto que me dieron esa plata [50.000 dólares], entonces me dice el abogado que mirara qué hacía con eso porque me la iban a quitar. Esa platica se la metí toda a la casa”.