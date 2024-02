Para nadie es un secreto que una de las mayores glorias del fútbol colombiano en su historia es José René Higuita Zapata, conocido mundialmente solo como René Higuita. Lo logrado durante su carrera profesional y el reconocimiento del que goza hoy en día le permiten vivir tranquilo y sin mayores preocupaciones.

(Vea también: Carmelo Valencia seguirá estudiando después del bachillerato: escogió popular carrera)

Así lo dejó ver este domingo 18 de febrero en el programa ‘La red’, de Caracol Televisión, donde mostró cómo es la finca en la que vive, la cual está ubicada en el municipio de Guarne, en Antioquia.

“Es una casa humilde, pero muy llena de amor”, dijo el exdeportista al programa de chismes.

Acá, la casa de René Higuita:

Según mostró el exarquero de la Selección Colombia, dentro de la vivienda cuenta con un espacio muy especial para él y que es conocido como ‘Museo René’. Allí cuenta con trofeos, medallas, balones, camisetas de fútbol y demás elementos que logró recolectar durante su trayectoria.

“Son recuerdos que me han dejado mis amigos o rivales con los que he cambiado camisetas”, comentó a ‘La red’.

Uno de los elementos más preciados que tiene en su museo son unos guayos de Diego Maradona, considerado por muchos como el mejor jugador argentino de la historia.

La residencia tiene dos pisos y un campo verde muy amplio afuera, donde Higuita comparte con invitados. En la primera planta está la sala, el comedor, la cocina y un bar con diferentes licores.

Lee También

En el segundo piso se encuentran las habitaciones. En la principal, donde duerme él y su esposa Magnolia Echeverri, hay un mueble con más de 20 perfumes aproximadamente, ya que son los regalos que suele tener con su mujer.

“Creo que es una cuarta parte de todas las lociones que le he traído y a ella le encantan. Es el detalle y cuando no hay un perfume, al menos hay una flor y, si no hay flor, hay un beso”, mencionó en el espacio de chismes.