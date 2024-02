Carmelo Valencia es uno de los exfutbolistas con mayor reconocimiento en Colombia, pues, más allá de los goles que marcó en clubes como Nacional Equidad, Junior, entre otros, es un ejemplo a seguir para jóvenes y niños que sueñan con ser deportistas de alto rendimiento.

Y es que, el nacido en Tutunendo, Chocó, decidió terminar sus estudios de bachillerato tan pronto se retiró del fútbol profesional, siendo centro de elogios y buenos comentarios por su proyecto de vida.

“Llegué a matricularme con gafas, tapabocas y gorra, pero al día siguiente fue la locura porque todos los chicos se fueron adaptando. Soy muy abierto, me gusta charlar y hacer bromas con respeto”, dijo el exartillero en Gol Caracol.

De hecho, Valencia comentó que está disfrutando la etapa del colegio a los 39 años, pues no siente la necesidad de regresar a las canchas ya que su objetivo es emprender.

“Mucha gente me decía que cuando me retirara del fútbol iba a sentir la necesidad de regresar a la cancha, pero no sentí esa necesidad porque en casi 20 años de carrera lo entregué todo en los equipos que estuve. Siento felicidad por todo lo que el futbol me brindó”, precisó.

Carmela Valencia dice qué carrera va a estudiar en la universidad

En la charla con el medio citado, ‘Tutunendo’ Valencia comentó que, tan pronto se gradúe como bachiller, estudiará Administración de Empresas para después convertirse en un exitoso empresario.

“Después de que termine el bachillerato voy a estudiar Administración de Empresas y en unos años estar entre los mejores empresarios de Colombia”, concluyó.

