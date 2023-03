Carmelo Valencia, quien se convirtió en uno de los personajes públicos más aplaudidos en los últimos días por su vinculación a la academia, especificamente al bachillerato, dialogó con el Vbar Caracol, donde reconoció la razón de su retiro.

El ocaso de su carrera se dio vistiendo la casaca del Junior de Barranquilla, donde vivió esta drámatica situación: “Me comenzó una pequeña molestia en el glúteo derecho, pero podía jugar. Incluso yo jugaba con molestias y muchas veces me inyectaban para jugar. Así jugué todo el año pasado (2022), ahí están los médicos del equipo que lo pueden decir”, dijo el delantero.

Además, mencionó que el club de Barranquilla no le renovó su contrato, y por ende se alejó del balompié. “Después se dio lo de que se me acabó el contrato. Me pasaron la carta de no renovación y no tuve contacto con más nadie”, agregó este goleador.

Sobre su vida personal también habló, y mencionó que: “No quise moverme de Barranquilla por el estudio de mis hijas, quería darles estabilidad y tampoco quería moverme solo. La verdad dije: ‘Paremos y dediquémonos a otras cosas’. De poder seguir, claro que puedo, pero ya tengo la cabeza en otras cosas”.

Aunque ya se conoció que no seguirá participando del rentado local, realizó una declaración que dejó impactados a muchos seguidores del FPC. Carmelo Valencia expresó: “tuve ofertas de diez equipos del fútbol colombiano”.