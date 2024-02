Hace unos días, Alianza FC anunció que el partido que jugarán por la primera ronda de la Copa Sudamericana ante América de Cali se disputaría en el estadio El Campín de Bogotá, pese a que la Conmebol había dado a conocer que se llevaría a cabo en el Metropolitano de Barranquilla.

“Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la Alcaldía de Bogotá, al IDRD, a los equipos Millonarios, Santa Fe y a sus hinchadas, por acogernos y brindarnos la oportunidad de disputar este emocionante encuentro internacional en suelo capitalino”, se leyó en el pronunciamiento.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció que hubo un cambio de planes y que el compromiso ya no se jugará en la capital del país. Así lo confirmó el vicepresidente de Alianza FC, Luis Alfonso Muñoz, en Blu Radio.

“Hay una norma en la Conmebol que dice que un equipo que está jugando a nivel del mar no puede saltarse a jugar un partido a 2.600 metros de altura. Ese es el principal argumento que nos dieron y no tenemos nada definido”, aseguró el directivo en la cadena radial.

Muñoz dijo que el plan es buscar un buen estadio y que tenga buena capacidad, teniendo en cuenta la gran cantidad de hinchas que tiene América y que podrían dejar una buena taquilla.

Acá, lo mencionado por el directivo:

JUGAR EN CALI LA SURAMERICANA ES UNA POSIBILIDAD 🇦🇹 Hablamos con Luis Alfonso Muñoz vicepresidente de Alianza F.C de visita en Yumbo para el lanzamiento de la filial femenina. 🗣️ "@AmericadeCali tiene una hinchada muy grande y eso nos interesa" Ni Bogotá, ni Barranquilla. pic.twitter.com/PwwPPRm14c — Juan C Cortés🎤 (@juanccortesd) February 17, 2024

Tulio Gómez hizo pedido para partido de América por Sudamericana

Teniendo en cuenta que el estadio de Barranquilla no fue prestado para el partido porque las autoridades de la ciudad no aceptaron las condiciones de Alianza F.C. para recibir las barras bravas de América, sumado a la negativa de El Campín, el máximo accionista del club ‘Escarlata’ pidió disputar el encuentro en el Pascual Guerrero de Cali.

“Aún no tenemos estadio definido para jugar el partido Alianza Valledupar vs América de Cali. La Conmebol no aprobó el estadio El Campín por la diferencia de altura, nos queda como alternativa Barranquilla, o si la Conmebol lo permite, jugar en el Pascual”, escribió el directivo en su cuenta de X (antes Twitter).

A esta hora 3:35 pm de sábado aún no tenemos estadio definido para jugar el partido Alianza Valledupar vs América de Cali, la Conmebol no aprobó El Estadio El Campin por la diferencia de altura, nos queda como alternativa Barranquilla, o si la Conmebol lo permite, jugar en el… — Tulio Gómez (@tulioagomez) February 17, 2024

