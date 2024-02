La sexta fecha del campeonato culminó este jueves 15 de febrero con la disputa de los últimos dos partidos. A primera hora, Deportes Tolima derrotó de local 2-0 a Jaguares y escaló hasta la primera posición de la tabla para convertirse en el nuevo líder de la Liga BetPlay.

En dicho compromiso se presentó una insólita jugada, que terminó abriendo el marcador a favor del conjunto ‘Pijao’. El protagonista fue el defensa de Jaguares Julián Anaya, quien al intentar rechazar un balón terminó metiéndolo en el arco y anotando autogol.

En el segundo juego, América de Cali —que celebró sus 97 años de historia— empató 0-0 en el Pascual Guerrero ante el Bucaramanga de Rafael Dudamel.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Así quedó la clasificación con los cuatro partidos de la fecha 6 que se han disputado:

Pos. Equipo Puntos Gol Dif. PJ 1 Deportes Tolima 13 7 6 2 Junior 13 6 6 3 Millonarios 11 5 6 4 Deportivo Pereira 10 2 6 5 Santa Fe 10 2 6 6 Fortaleza 10 1 6 7 Once Caldas 9 1 6 8 Bucaramanga 9 0 6 9 Deportivo Cali 8 4 6 10 Atlético Nacional 8 1 6 11 Equidad 8 1 6 12 Envigado 8 0 6 13 Jaguares 8 -1 6 14 Águilas Doradas 8 -2 6 15 América de Cali 7 1 6 16 Medellín 7 -9 6 17 Alianza FC 5 -3 6 18 Boyacá Chicó 4 -5 6 19 Deportivo Pasto 4 -6 6 20 Patriotas 2 -5 6

Cómo se jugará la fecha 7 de la Liga BetPlay

El fútbol colombiano no da respiro y este viernes 16 de febrero se dará el inicio de la séptima jornada del campeonato con la disputa de dos partidos: Millonarios vs. Águilas Doradas (6:10 p. m.) y Deportivo Cali vs. Atlético Nacional (8:20 p. m.).

El sábado 17 también se llevarán a cabo dos partidos, los cuales son Medellín vs. Fortaleza (6:05 p. m.) y Deportivo Pereira vs. Santa Fe (8:15 p. m.). Para el domingo están programados 4 compromisos: La Equidad vs. Patriotas (2:00 p. m.), Envigado vs. América (4:00 p. m.), Jaguares vs. Once Caldas (6:10 p. m.) y Junior vs. Tolima (8:20 a. m.).

Por último, el lunes 19 se jugarán los últimos dos duelos de la fecha 7, los cuales son Boyacá Chicó vs. Alianza Petrolera (4:00 p. m.) y Bucaramanga vs. Pasto (8:20 p. m.).

