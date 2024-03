En medio de la organización del partido entre las selecciones de Colombia y España, de este viernes en el estadio Olímpico de la ciudad de Londres, una de las personalidades futbolísticas que se encuentra en la capital inglesa es René Higuita. Él aún goza de reconocimiento e importancia por la historia que escribió jugando a nivel de clubes y en el equipo nacional de nuestro país.

Incluso en Londres, en el mítico estadio de Wembley, Higuita logró la jugada del ‘Escorpión’ que dejó un recuerdo para la eternidad en un partido Colombia vs. Inglaterra el 6 de septiembre de 1995, y del que aún se sigue hablando y se menciona.

Precisamente ‘el Loco’ Higuita habló este miércoles en exclusiva con Juan Pablo Hernández, periodista de Gol Caracol, quien y uno de los temas que se tocó tuvo que ver con la espectacular ejecución que llenó de elogios al antiguo arquero antioqueño. Así dijo que:

“Sería bueno hacerlo de nuevo, pero yo recién estoy saliendo de una cirugía de menisco. Así que me hubiera gustado mucho estar bien y de pronto, en el intermedio de Colombia vs. España, hacer la jugada. Sería muy bonito, lo había pensado, pero todavía no me siento con mucha fuerza en la pierna izquierda“.