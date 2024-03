Este miércoles 20 de marzo, y luego de la controversia que se creó por las afirmaciones de Teófilo Gutiérrez sobre la razón por la que no fue al Mundial de Rusia 2018 con la Selección Colombia, el periodista Óscar Rentería se pronunció y reveló un hecho que quizá nadie conocía.

(Vea también: Hernández Bonnet respaldó críticas de ‘Teo’ Gutiérrez y embaló a representante de Pékerman)

Acá, las declaraciones de Gutiérrez:

"AL MUNDIAL DE RUSIA NO FUI PORQUE HUBO COSAS QUE NO ME GUSTARON DENTRO DE LA SELECCIÓN" ❌🇨🇴

🗣️ Teófilo Gutiérrez reveló el porqué de su ausencia en la Copa del Mundo de 2018.

🎙️ @johamorenoG en #FútbolAsíDSPORTS pic.twitter.com/iOWeobmqy9

— DSPORTSCo (@DSportsCO) March 16, 2024