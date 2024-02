Este fin de semana se terminó la fecha 5 de la Liga BetPlay y a su vez comenzó la sexta jornada con la disputa de dos partidos, entre los que estuvo la victoria de Millonarios 0-1 ante Nacional en el Atanasio Girardot.

Para hacer un resumen de lo que ocurrió entre sábado y domingo en el fútbol colombiano, el periodista Óscar Rentería recordó los marcadores de la jornada y dejó un picante comentario para algunos de ellos.

El primero en mencionar fue el de la victoria de Fortaleza ante Junior 2-0. “Se salvó de tremenda goleada el equipo barranquillero”, aseguró Rentería.

Posteriormente, recordó el triunfo de Millonarios ante Nacional 0-1 y no se guardó nada para dar su opinión al respecto.

“Manifestaron por ahí, ‘es que Nacional está en formación’. No me crean tan bobo, no me crean tan tonto. Nacional, uno de los históricos del fútbol colombianos, uno de los más grandes, dizque en formación… No, hombre, eso no se lo creen los hinchas del equipo verde de Antioquia”, señaló en tono molesto.