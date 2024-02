La victoria de Millonarios por 0-1 contra Atlético Nacional sigue dando de qué hablar, pues, además de las críticas al técnico John Jairo Bodmer y sus jugadores, también hubo reparos para los hinchas del conjunto ‘Verdolaga’.

En el programa Pulzo Deportes, que se emitió este lunes 12 de febrero, Antonio Casale lanzó un ácido comentario contra la hinchada local, ya que durante la trasmisión se vieron sillas vacías en las tribunas.

(Vea también: “Fue un autogolazo”: ‘Rafa’ Cifuentes, irónico con Elvis Perlaza por llegada a Santa Fe)

Para el comunicador de raíces italianas, resulta curioso que los aficionados de Atlético Nacional no llenen el estadio en un clásico, pues es un partido de alta tensión y que atrae a miles de seguidores.

“Ya son 12 partidos sin perder en el Atanasio Girardot, ganarle a Nacional en Medellín es parte de la normalidad… No fue fácil, Nacional jugó bien el segundo tiempo. Se sufrió, pero eso no quita méritos… Ya no llenan el estadio en Medellín, ¿20.000 entradas?”, dijo el comunicador.