Por: BLOG VERDOLAGA

El sitio con la información más completa y actualizada de todo el acontecer del equipo y la hinchada de Atlético Nacional. Visitar sitio

Mucha tela por cortar dejó la nueva derrota de Atlético Nacional ante Millonarios en el Atanasio Girardot. Sin duda uno de los principales señalados en Jhon Bodmer, quien tiene un porcentaje de rendimiento bajo, en comparación con los últimos entrenadores que pasaron por el cuadro antioqueño.

Desde la salida de Reinaldo Rueda, por el banquillo ‘Verdolaga’ han pasado 10 técnicos, contando al actual. La mayoría de ellos, fueron apuestas que no dieron resultados, sin embargo el rendimiento del equipo nunca había sido tan bajo.

(Vea también: Millonarios le ganó a Nacional y Junior perdió con suplentes; así está tabla de posiciones)

Ante Millonarios, Bodmer completó su juego número 20 con Nacional. En estos partidos solo suma un 47 % de rendimiento y es último en la lista por debajo de técnicos como Paulo Autuori, en sus dos ciclos, Jorge Almirón, Alexandre Guimaráes, Juan Manuel Lillo y Alejandro Restrepo.

Bodmer: 47 %

Amaral: 65 %

Autuori II: 60 %

Herrera II: 63 %

Restrepo: 77 %

Guimarães: 62 %

Osorio II: 57 %

Autuori I: 50 %

Almirón: 68 %

Lillo: 65 %

Rendimientos de las últimas 10 eras oficiales de ATN, en sus primeros 20 juegos: • Bodmer: 47 %

• Amaral: 65 %

• Autuori II: 60 %

• Herrera II: 63 %

• Restrepo: 77 %

• Guimarães: 62 %

• Osorio II: 57 %

• Autuori I: 50 %

• Almirón: 68 %

• Lillo: 65 % ¡El peor de todos! — Óscar Yamit Quiroz R (@oscaryamit) February 12, 2024

(Lea también: Aparece video de pelea entre Montero y Rojas en Nacional-Millonarios; hubo cabezazo)

Pese a que el proceso del estratega bogotano en el cuadro verde ya tiene un título a bordo, y ante un rival de peso como Millonarios, la hinchada no está convencida de que vaya por buen camino. Así quedó evidenciado en la noche de ayer, cuando una parte del estadio empezó a pedir su salida con cantos.

Lee También

En la rueda de prensa el bogotano no ocultó su tristeza por dichos cánticos, si embargo aseguró no tener pensado dar un paso al costado y que quiere revertir esta situación. Además del mal rendimiento que tiene el Nacional de Bodmer, los hinchas le reclaman por no ganar partidos ante los clásicos rivales.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.