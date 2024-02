De cara al clásico contra Millonarios en el Atanasio Girardot, el ex lateral izquierdo manifestó su inconformidad con el equipo antioqueño, luego de un arranque discutido en Liga al registrar 2 victorias, 2 empates y una derrota en los primeros cinco partidos.

Si bien Nacional está dentro de los ocho en la tabla de posiciones, la molestia de Farid Díaz con el cuadro que dirige John Jairo Bodmer pasa por el estilo de juego, pues considera que “no hay una identidad” definida.

“Futbolísticamente hablando, Nacional no tiene nada, hay que ser sincero. Nacional no tiene identidad, le falta mucho trabajo”, explicó en Caracol Radio.

De hecho, el campeón de Copa Libertadores en 2016 hizo énfasis en que los jugadores no tienen nada qué ver en la crisis deportiva, señalando en que no hablará mal de ningún futbolista del actual plantel.

“Yo no me meto con los jugadores, eso si no lo voy a hacer nunca, ni tampoco voy a criticar a alguno“, dijo.

Asimismo, sobre el próximo rival en Liga, es decir, Millonarios, Díaz comentó que el equipo de Gamero tiene una idea marcada y que eso le ha permitido ser protagonista en los recientes torneos.

“Millonarios tiene una idea de juego marcada. Millonarios tiene una idea de ir al frente y eso lo ha demostrado hace rato, hasta cuando nosotros estábamos allá. Ellos tenían la idea, apenas iban creciendo, eso no es de la noche a la mañana. Ese es un equipo que viene trabajando, lento, pero seguro”, concluyó el exfutbolista.

A qué hora es el partido entre Atlético Nacional y Millonarios

El partido entre Atlético Nacional y Millonarios se disputará este domingo 9 de febrero en el estadio Atanasio Girardot y se podrá ver en Colombia a partir de las 6:10 de la tarde.

