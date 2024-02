Durante la rueda de prensa posterior al empate sin goles entre Patriotas y Atlético Nacional en Tunja, el técnico Jhon Bodmer, entregó sus conclusiones del juego por la quinta fecha de la Liga Betplay.

Para el entrenador verdolaga, la calidad del rival, unido a las dificultades que genera jugar en la altura y las condiciones de la cancha fueron determinantes para el resultado.

A pesar de que Patriotas ocupa las últimas casillas de la tabla, no ha logrado ningún triunfo y es uno de los recién ascendidos, el técnico Bodmer, lo destacó como un rival difícil, al que no se la han dado los resultados.

“Reconocimiento a Patriotas, lo dije antes del partido y lo hablé con algunos de los integrantes del cuerpo técnico del rival, que si bien no han sumado, han tenido partidos con muy buenas presentaciones, así los resultados no los acompañen. No enfrentábamos un rival fácil, además la cancha es difícil, la altura que por más que uno quiera alcanzar a golpear, pero realizamos un gran esfuerzo desde lo físico”.