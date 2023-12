Desde que Alberto Gamero asumió como entrenador de Millonarios en 2020, el equipo ha tenido una mejoría importante, pues volvió a ser protagonista en el fútbol colombiano, los jugadores son llamados a las selecciones nacionales y más.

(Ver también: Millonarios rompería el mercado con goleador del FPC: sería dura competencia para Castro)

Sin embargo, más allá de que el juego es vistoso, se suman muchos puntos durante los torneos y se venden jugadores al exterior, lo que se le critica al técnico samario es que si bien sí se nota esa mejoría, eso no se ha traducido en títulos, ya que de los siete torneos de Liga que ha jugado Millonarios bajo las órdenes del técnico, solo ha sumado un trofeo y un subcampeonato.

De hecho, algunos aplauden la continuidad que le han dado las directivas al entrenador, pero otros dicen que al final ese famoso proceso no ha sido exitoso y que el discurso es prácticamente una mentira.

Lee También

Óscar Rentería criticó a Alberto Gamero y Millonarios

Uno de los mayores críticos del proceso de Gamero es Óscar Rentería, experiodista de Caracol Radio, quien ahora compartió un video a sus redes sociales hablando del equipo ‘embajador’ en el que aseguró que hay poco que celebrar y copiar porque no ha sido exitoso.

“Critico y rechazo el tal proceso Gamero, porque hay un equipo en Cali que quiere copiarlo. ¿Copiarlo? En cinco años, un solo título de Liga y un ‘titulito’ de Copa Colombia. Además, en todos los eventos internacionales en los que ha jugado ha salido en primera ronda. Eso no puede ser”, dijo Rentería.

Y agregó: “Además, los jugadores que venden al exterior no triunfan en sus equipos y la gran estrella Daniel Ruíz fue a Brasil y volvió porque no pudo con el fútbol de allá. Si quieren un proceso, hay que mirar al Manchester City y un técnico como Pep Guardiola, porque lo de Gamero no es exitoso“.

EL PROCESO GAMERO.

No es sinónimo de éxito 🫵 pic.twitter.com/rJ5keaDhFv — Oscar Renteria J. (@oscarrenteriaj) December 20, 2023

(Ver también: “Sería lindo”: campeón con Millonarios le coquetea a Santa Fe mientras espera noticias)

Ahora, es cierto que ese proceso no se ha traducido en títulos ni en recorrido internacional, pero viendo lo que era Millonarios antes, que no potenciaba a ningún jugador joven, que nunca aportaba un futbolista a la Selección Colombia y que difícilmente se metía a las finales, lo de Gamero sí es meritorio y seguramente le traerá muchos éxitos tanto deportivos como institucionales al club.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.