Los hinchas de Millonarios no están muy contentos actualmente, ya que pese a que 2023 fue bueno en cuanto a lo deportivo, ya casi termina el año y los directivos aún no anuncian refuerzos de cara a la próxima temporada, en la cual el cuadro ‘embajador’ buscará repetir título y ser protagonista en la Copa Libertadores.

Muchos nombres han sonado para reforzar la plantilla, pero casi todos han sido rumores y al final las negociaciones se han caído porque, según dicen los periodistas expertos en fichajes, las directivas del club no quieren hacer una gran inversión y buscarán seguirle apostando a potenciar jugadores de las inferiores del equipo.

Por otro lado, aunque no han llegado refuerzos, Alberto Gamero ya no contará con algunos jugadores en el siguiente torneo, como el caso de Fernando Uribe, que se retiró del fútbol profesional, Kliver Moreno, Juan David Torres, Juan Moreno y, solamente a falta de confirmación, Elvis Perlaza.

Cabe recordar que este último estuvo muy cerca de firmar su renovación, pero su actuación en el partido contra Independiente Medellín en los cuadrangulares, por ejemplo, les hizo cambiar la decisión a los directivos y por eso ahora está en la lista de transferibles.

Elvis Perlaza puede llegar a Independiente Santa Fe

Ante esto, Elvis Perlaza habló con el programa ‘El alargue’ de Caracol Radio y aseguró que por ahora no puede negociar con otros clubes porque sigue con su contrato activo, pero que al ver tantas noticias de su salida se tiene que ir moviendo para no quedarse sin equipo de cara a 2024.

“Yo por ahora sigo con contrato con Millonarios y por eso prefirió no hablar mucho del tema. La verdad espero cumplirlo y, cuando termine, ahí sí podré conversar con otros clubes para ver qué es lo que viene“, dijo Perlaza.

Y agregó: “Yo era renovable, ya después se cambió la situación y bueno. Por ahora no me han notificado nada por parte de Millonarios, sobre si sigo o busco club, y por eso me sorprendió tanto la noticia que salió. Ahora yo tengo que ir mirando un plan B porque no me puedo quedar de brazos cruzados”.

Cabe recordar que en las últimas horas surgió la información de que Perlaza podría salir de Millonarios con destino a su rival de campo, Independiente Santa Fe, una situación que molestó a los hinchas porque más allá de que no sea considerado ídolo, igual no es algo muy bien recibido por la afición.

Sin embargo, a Perlaza no le molesta la situación y por eso el club ‘cardenal’ es una opción real: “Sería lindo llegar a Santa Fe porque es un equipo de mucho respeto. Si se da la posibilidad, yo la aceptaría con mucho gusto”.

Finalmente, Perlaza aseguró que además de Santa Fe, también ha tenido acercamientos con el América de Cali, Real Cartagena y hasta Águilas Doradas, pero que por ahora no ha avanzado en las negociaciones con ningún equipo.

