Hace seis meses, los hinchas azules se ilusionaban con una posible llegada de Radamel Falcao García y por tal razón, actualmente, algunos mantenían la esperanza de que los directivos buscaran otro intento pensando en la Copa Libertadores.

Pero la realidad es que las opciones de que el ‘Tigre’ juegue en Colombia algún día son lejanas, por no decir nulas. Mucho más con las recientes declaraciones de Radamel a Telepacífico.

“Le he analizado (cerrar su carrera deportiva en Colombia). Es una decisión no solo deportiva. Teniendo en cuenta los sacrificios que han hecho mi familia en años, las edades de mis hijos me hace pensar un poco en ello, pero saben que son los últimos años y están dispuestos a hacer quizá un último esfuerzo, pero bueno, vamos a ver”, dijo.

El delantero samario habló sobre sus negociaciones con el equipo ‘embajador’ y luego mencionó el secuestro del papá de Luis Díaz para dar una explicación de lo difícil que es para él llegar a Millonarios o a cualquier equipo en Colombia.

“Lo de Millonarios se habló en su momento, pero las condiciones no estaban dadas. Hay que ver la situación del país también cómo está en este momento. Un poco complejo. Siempre viviendo lo que le pasó a Luis (Díaz). Son cosas negativas que a uno lo hacen meditar y quizá frenarse”, explicó

Y luego añadió: “Como el presidente lo divulgó, estuvimos hablando. En ese momento, las condiciones no estaban dadas. Y lo de (retirarse) Argentina vamos a ver. Son decisiones que se analizan deportivamente y familiarmente”.

Y es que el secuestro del papá de Luis Díaz, aunque fue poco comentado por los futbolistas, sí tuvo una gran repercusión internacional, incluso para los mismo jugadores que aman el país.

“Esto (el secuestro) es una cosa que yo no había visto nunca. No solo porque sea futbolista, sino porque son cosas que no deben pasar. Se ha notado un poco la inseguridad en Colombia. Tener un compañero cercano y vivir esa situación es muy cruel“, dijo Radamel.

Así fue como lo dijo en esta entrevista hecha por Jaime Dinas, de Telepacífico:

Aunque hay jugadores que se han trasladado con sus familias a Colombia luego de vivir en otros países y hasta el momento no han tenido problemas, la situación actual hace que Radamel se lo piense dos veces y por eso el sueño de muchos hinchas de Millonarios de verlo vestido de azul se diluye.

Sin embargo, mientras que la opción del ‘Tigre’ se cierra, en el país se especula con la llegada de James Rodríguez al Junior de Barranquilla por una imagen.

