Millonarios y Falcao García es una historia que ya tiene muchos capítulos y que parecía terminada con las recientes palabras del goleador. Pero ahora, con el título de Liga BetPlay I-2023 y muchas preguntas en el aire, Gustavo Serpa salió a dar un giro a todo lo que se sabía.

El presidente de la junta directiva del club capitalino habló en el programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio, compañía de medios de la que también es el máximo directivo en Colombia. Y entre muchos asuntos e interrogantes que le hicieron, el empresario sorprendió hablando de frente del ‘Tigre’ nacido en Santa Marta.

Y por si fuera poco, a esa ilusión de contar con Falcao, le sumó ese viejo deseo de tener un estadio propio para la institución ‘embajadora’.

Millonarios quiere y ve viable a Falcao, según Gustavo Serpa

En la extensa entrevista, el mencionado directivo hizo énfasis en que “Millonarios es el equipo más grande del país” y contó lo que buscan lograr en el manejo del equipo: “Coherencia, creer en un plan de negocios y deportivo… Hay que tener una visión, un objetivo y un fin claro o no resultan las cosas”.

Pero lejos de esa visión y coherencia de negocio, muchos piden que Falcao García llegue a Millonarios y tenga el retiro de su carrera profesional en el equipo de sus amores. Pues, Serpa aceptó que “es una vieja ilusión de todos [en Millonarios]”, explicando que ha buscado reunirse con el goleador histórico de la Selección Colombia: “En los últimos meses, que he estado viajando con frecuencia a Madrid, he tratado de reunirme con Falcao y no se ha podido, por cuestiones de agendas. Voy a tratar de reunirme, ahora que vaya en julio…”.

Lo más sorprendente es que Serpa dijo, abiertamente y pasando la responsabilidad al jugador, que las cifras serían viables para Millonarios:

“Eso es viable desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista económico, tendríamos el interés de hacer un gran esfuerzo. Pero, mi percepción es que Falcao tiene un tema personal y familiar, está cómodo en Madrid y tiene varios hijos, creo que su señora está embarazada”.

Y así como todos los que conocen la realidad de Falcao y su entorno, el directivo dijo: “Mover a su familia en estos momentos, de Madrid a Bogotá, después de haber vivido tanto tiempo en Europa, no es una situación fácil y considerando en el momento de su vida y todo lo que ha logrado”. Y cuando interrogaron si realmente va a buscarlo en esta oportunidad, Serpa insistió en que es real:

“¡Claro! Este es un viejo anhelo de la hinchada, nosotros nos debemos a nuestra hinchada, tengo muchas formas y medios de encontrarme con Falcao. Pero no soy optimista, no por nosotros, porque creo que lo podríamos lograr”.

Eso sí, el representante de los máximos accionistas de los azules dice que “no sería viable” intentar competir con ligas que pagan muchos millones por jugadores de edades altas, simplemente que considera viable tener una conversación y hacer alguna propuesta:

“Voy a tratar de hacerlo, pero, básicamente, eso depende de él”.

Serpa habló de un posible estadio propio para Millonarios

Ante exigencias y críticas de los aficionados, sobre todo por la falta de refuerzos y títulos frecuentes, Serpa se mostró tranquilo: “Hay que entender a los hinchas y nos debemos a la hinchada. Para los hinchas no fue fácil entender el proceso, la pasión no aguanta procesos, no aguanta temporadas, está cada 8 días”. Y aunque hay detractores y críticos, el directivo dijo: “los buenos hinchas están con nosotros, van a seguir estando y entienden”.

Pero también hay muchos que critican a los directivos por depender del estadio El Campín y no tener un escenario propio, como tantas veces se dijo y nunca avanzó. Y parece que la idea está, pero no depende del club:

“Tenemos, hemos tenido, esa intención. Se compró, por parte del accionista, un terreno importante en el norte de la ciudad. Pero en Bogotá es complejo, por la reglamentación y todo esto hace muy difícil que eso se dé. En la alcaldía anterior, que tenían la intención de habilitar la zona occidental de la autopista y se llamaba ‘Ciudad Norte’. Compramos un gran terreno ahí con la intención de, en el futuro, construir un estadio”.

Gustavo Serpa afirma que el problema se basa en lo que aprueben desde la administración de la ciudad a futuro, porque si no se mantiene la idea de desarrollo en el lugar en el que compraron el terreno mencionado, un cambio de zona sería más que complicado: “No es fácil conseguir un terreno disponible para construir un estadio en la ciudad de Bogotá. Cualquier opción que se tome, debe ser hacia el norte o al occidente”.

Además, lo que se maneja con la reestructuración de El Campín, podría aliviar un poco los apuros y que el sueño de tener una casa propia se piense hacia un futuro más lejano: