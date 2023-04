Mientras en Rayo Vallecano no aparece como titular, sufriendo lesiones y recuperaciones que no le permiten tomar ritmo, Radamel Falcao García estaría dando pistas sobre su futuro en el fútbol internacional. Y muy a pesar de lo que piensan los hinchas de Millonarios y River Plate, clubes de los que es hincha el samario, su destino sería el Johor Darul Takzim FC de Malasia.

Por lo menos, eso fue lo que empezó a circular en los medios debido a que ‘el Tigre’ publicó un tuit para responder la invitación del príncipe de Johor, que es uno de los sultanatos más poderosos de aquel país asiático. Justamente, este hombre de tan altos cargos y heredero al trono, es el presidente de la Asociación de Fútbol de Johor y ha tomado decisiones para que el fútbol sea importante en esa región. Sin olvidar que también hablaron de James Rodríguez para un destino similar.

(Lea también: Falcao García es de Millonarios, pero reviven su pasado desconocido con Santa Fe)

Una de las grandes medidas sería la contratación de personalidades que pasaron por el fútbol de Europa, para dar nivel y prestigio a su organización. Y de acuerdo al plan, se especula con que Falcao está entre los objetivos del Mayor General Tunku Ismail Idris Abdul Majid Abu Bakar Iskandar ibni Sultan Ibrahim Ismail, nombre completo del príncipe.

Tal vez por casualidad, quizás sea con toda la intención del poderoso príncipe, pero el equipo Johor Darul Takzim FC es conocido como ‘Tigres del sur’ y en su escudo tienen a este animal salvaje. Encajando perfectamente con el apodo y descripción del colombiano, además de tener uniforme azul.

En el trino del integrante de la realeza menciona a Falcao García y a Morris Pagniello, un agente Fifa que está muy conectado con las ligas de Asia, dándoles un mensaje corto y que da a entender que los está esperando: “Nos vemos muy pronto”.

See you very soon JDT31 💙♥️ @FALCAO @MorrisPagniell2 @OfficialJohor pic.twitter.com/pzLmIIzopc

— HRH Crown Prince of Johor (@HRHJohorII) April 27, 2023