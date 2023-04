No es un secreto para nadie que Radamel Falcao García no es el mismo que hace unos años, cuando incluso llegó a ser considerado como el mejor delantero del mundo, época en la que marcó historia con el Atlético de Madrid al ser goleador en la Liga de España, Champions y hasta Europa League.

Los años ya se le notan y su continuidad no es la misma, pese a que es un profesional a carta cabal que cumple los contratos y no opone resistencia cuando le toca ser suplente o cuando no está de acuerdo con las decisiones de los técnicos, las respeta y se sigue entrenando como el gran jugador que es.

Por qué saldrá Falcao del Rayo Vallecano

Pese a ello, Falcao piensa en su futuro y como cualquier futbolista, lo que más lo llena es tener minutos y poder figurar. Por esa razón, el periodista Felipe Sierra, de Win Sports, informó en sus redes sociales la decisión que habría tomado el ‘Tigre’ en el elenco español.

“Radamel Falcao García no seguirá en el #RayoVallecano. La decisión del club es no ampliar el vínculo del delantero colombiano que finaliza en junio de 2023″, informó el comunicador.

Además, Sierra dio detalles de las posibles opciones que tiene el ‘Tigre’ en el futuro, las cuales estarían muy lejos de Millonarios, pese al deseo de los hinchas del club ‘Embajador’ de que Falcao cierre su carrera jugando en Colombia.

“Su futuro estaría fuera de Europa: Cruz Azul, Johor y varios equipos del Medio Oriente lo siguen de cerca”, detalló el periodista.