No ha sido una buena temporada para Radamel Falcao, y este ya está en busca de un club donde pueda volver a sentirse protagonista.

(Lea también: A Falcao García le reapareció opción azul para ficharlo a mitad de año, afirmó experto)

A sus 37 años de edad, Falcao está viviendo sus últimos años en el balompié; lastimosamente para él, su presente en Rayo Vallecano no es el mejor, ya que no tiene ningún tipo de protagonismo. Desde que regresó a España, empezó bien, pero las lesiones que han acompañado gran parte de su carrera, hicieron que con el pasar de los días perdiera importancia en el plantel rojiblanco.

Así mismo, diversos medios de comunicación españoles han dado a conocer que Falcao no renovará su contrato con Rayo Vallecano y que, incluso, el club buscaría fichar a otro colombiano para su reemplazo, con el objetivo de llegar a un club donde pueda brillar en la última etapa de su carrera profesional.

(Vea también: [Video] Falcao no se dejó y soltó taponazo a hincha del Real Madrid que lo retó)

Los medios extranjeros no son los únicos que han opinado sobre el delantero colombiano que brilló en Atlético de Madrid. Felipe Sierra, de Win Sports, comentó: “Radamel Falcao García, de 37 años, no seguirá en el Rayo Vallecano. La decisión del club es no ampliar el vínculo del delantero colombiano que finaliza en junio de 2023. Su futuro estaría fuera de Europa: Cruz Azul, Johor y varios equipos del Medio Oriente lo siguen de cerca”.

Hace un par de meses, Cruz Azul está vigilando al ‘Tigre‘, y hasta la fecha, es el club con más posibilidades de fichar al jugador Tricolor; pero, varios equipos del Medio Oriente también se pelearán por los servicios deportivos de Falcao.