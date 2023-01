Hay que ser claro, cuando Radamel Falcao García habló de volver a River Plate y retirarse en Millonarios, la situación era muy diferente en toda su vida. No había pasado tantos años de carrera, no había sufrido delicadas lesiones y, sobre todo, no había conformado una familia con esposa y 4 hijos.

Sin embargo, los hinchas del equipo azul de Bogotá mantienen las esperanzas de lo que puede pasar con ‘el Tigre’ en su futuro y que el goleador samario vista, oficialmente, la camiseta del equipo que lleva en su corazón desde niño. Por eso, cada vez que lo tienen cerca o hay la oportunidad de preguntarle, aprovechan para recordarle que alguna vez dijo que iba a cumplir ese sueño.

Y en el inicio de 2023, un hincha llamado Julián Parra, publicó en redes sociales un corto video en el que muestra que Falcao está firmando camisetas en España, con la indumentaria del Rayo Vallecano, y se animó a hacerle la pregunta de los ‘embajadores’. Eso sí. Se notaron los nervios del aficionado, pero también la esperanza de poder ver al gran delantero con la azul, en El Campín, haciendo celebrar a los hinchas que lo ven como ese gran ‘amor platónico’.

Le preguntan a Falcao García si estará “pronto en ‘Millos‘” y así reaccionó

Las imágenes muestran que son varias las camisetas de la selección Colombia que está firmando y varios los hinchas de ‘la tricolor’ que lo rodean. Pero, justamente, Parra le acerca una de Millonarios y Falcao pone su autógrafo sin ningún problema.

En ese momento, cuando ya está plasmada la firma del ‘Tigre’, el emocionado hincha se anima a decirle:

“¿Pronto en ‘Millos’, ‘Falca’?”.

Y la respuesta del goleador histórico del seleccionado nacional fue soltar una sonrisa, tal vez sin saber qué responder o no queriéndose comprometer. Después se vino el abrazo del hincha al ídolo nacional y él lo correspondió con la mejor actitud, pero no hubo respuesta de si cumpliría la palabra que dio alguna vez.

Pero para no ‘alimentar las esperanzas’, de algo que puede no ocurrir, hay que recordar que Falcao García ya está cerca de los 40 años, que en España tiene contrato con Rayo Vallecano, que su familia ha crecido y en algunas oportunidades han hablado de vivir en Miami. Pero, sobre todo, el mismo ‘Tigre’ ha cambiado el discurso de querer retirarse en Millonarios.

Y desde un tiempo para acá, después de su matrimonio con Lorelei Tarón y la llegada de sus 4 hijos (Dominique, Desirée, Annette y Jedidiah), él ha dicho que la decisión del retiro en Millonarios o River Plate no es nada fácil de tomar. Ahora piensa en el bienestar de su familia, como es normal y entendible para cualquier persona, además de tener que adaptarse a una vida que es muy diferente a lo que ha pasado en Portugal, España, Mónaco, Inglaterra y Turquía.

La pregunta se hizo, ‘el Tigre’ sonrió y dio un abrazo, pero no respondió y es algo que los hinchas azules pueden entender de muchas formas, los pesimistas como una negativa y los optimistas como una luz de esperanza.