A los periodistas deportivos que no han revelado el club que son hinchas o seguidores, los acusan de ser de ‘x’ o ‘y’ club, sobre todo cuando son tan críticos y fuertes para opinar. Y en el caso de Carlos Antonio Vélez, sobre todo en el último tiempo, lo han señalado de ser hincha de Millonarios.

En el pasado lo han señalado por ser defensor de Nacional, dar comentarios muy favorables de Junior y también de atacar fuertemente a Santa Fe y al Cali. Pero antes de finalizar el año 2022, el propio periodista contó los equipos que le gustan en el mundo del fútbol y por qué piensa así.

Obviamente, todo nació en el marco de las críticas que hizo por la final de la Liga BetPlay 2-2022, diciendo que consideraba que Millonarios era el equipo que merecía llegar a la final y hasta ganar el título. Esa fue una de sus últimas intervenciones del año en el programa ‘Planeta Fútbol’ de Antena 2.

¿De qué equipo es hincha Carlos Antonio Vélez y por qué defiende a Millonarios?

En medio de la reflexión y el análisis que hizo sobre Millonarios y no haber llegado a la final de Liga, Vélez aclaró que no es hincha del ‘embajador’:

“Siempre creí que la final podía tener otro tipo de equipos, empezando por Millonarios, y yo no soy hincha de Millonarios. Nunca he sido hincha de Millonarios”

Y después, para que dejaran de crecer los rumores y separar su corazón de sus comentarios como analista de fútbol, Vélez confesó que era hincha de Once Caldas y dejó de serlo:

“El único equipo que yo tuve en el fútbol colombiano se llamó Once Caldas. Y dijo – lo tuve -, porque eso hace parte de mi infancia, de mis recuerdos, que ya son muy antiguos y muy añejos.Yo ahora estoy cosido al fútbol general, al fútbol internacional y al ‘fútbol como fútbol’, porque esta es mi profesión. Y cuando uno es profesional, no puede estar pensando con sentimientos”

Para el periodista de Win Sports, RCN Radio y Canal RCN, no hay importancia en quién gana o pierde en el fútbol local. Pero él analiza y opina conforme su criterio: “En Colombia, me da igual que gane uno o que gane el otro, me da exactamente lo mismo. Que pierdan, empaten, lo que sea. Yo estoy para analizar, me pusieron aquí para analizar y tengo que estar analizando lo que veo”.

En ese momento, en el programa radial que participaba, intervino Henry ‘el Bocha’ Jiménez e hizo un par de bromas sobre los gustos futbolísticos de Vélez en Colombia. Y esto llevó a que Vélez contara que sí es hincha de equipos en el exterior; Alianza Lima, porque su esposa es peruana y él ha vivido mucho en ese país, y Real Madrid:

“Nunca he negado, además, soy de ‘la masa social’ del Real Madrid. Que eso no tiene nada que ver con Colombia. Y nada qué ver con los clubes colombianos. Soy simpatizante de Alianza Lima en Lima, porque tengo media vida en Lima. Pero esas son cuestiones ‘cosméticas’.Pero no donde ejerzo la profesión, es que la profesión no la ejerzo ni en España ni en Perú, yo ejerzo en Colombia y en Colombia no tengo equipo de fútbol”

Y después de volver a justificar su gusto por el juego del equipo de Millonarios dirigido por Alberto Gamero, Carlos Antonio Vélez volvió a decir que no es hincha azul y solo opina sobre el juego y formas que le gustan en el fútbol: “No quiere decir que yo sea hincha de Millonarios, estaba diciendo lo que vi. Y pienso que mucha gente, no solo dijo, sino que pensó lo mismo. Que Millonarios jugaba muy bien, que estaba en una situación bastante cómoda, futbolísticamente hablando”.