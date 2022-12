Desde hace un buen tiempo, generando todo tipo de reacciones y críticas, Carlos Antonio Vélez ha dicho que Millonarios es el mejor equipo del fútbol colombiano y no hay otro que haga lo que hace Alberto Gamero. Y ahora, sin importar que Medellín y Pereira fueron los clasificados a la final de la Liga BetPlay 2-2022, el comunicador se mantuvo en su postura.

Aunque está en el Mundial Qatar 2022 y no ha vuelto a comentar los partidos de Win Sports +, el manizaleño se refirió a lo que fue la definición de los finalistas del segundo semestre en el FPC. Primero, criticando a los que pasaron de cada grupo, porque no tienen el juego y proceso que él prefiere. Para después hablar de los ‘embajadores’.

Todo esto lo dijo el pasado jueves 1 de diciembre, horas después de la eliminación de Millonarios, por empatar con Santa Fe y dejar todo servido para que Pereira se clasificara ganándole a Junior.

En un principio, Vélez se refirió a lo que no tienen Medellín y Pereira para considerarlos como ‘finalistas indignos’. Algo que él ya había expresado y por eso se puede decir que es coherente en su discurso:

Consciente de lo que pueden generar sus palabras en el entorno del fútbol local, sobre todo en las aficiones del ‘poderoso’ y el ‘matecaña’, Carlos Antonio destapó su visión de lo que viene pasando en la Liga:

“Siempre he creído y creeré, con el respeto que me merecen Pereira y Medellín, que el equipo que mejor había hecho las cosas, durante el último tiempo, había sido ,y es, Millonarios. Y eso ratifica aquello de que no siempre los campeones son los mejores. Sé que lo que estoy diciendo no le va a gustar nada a la gente del Medellín y a la del Deportivo Pereira, pero no estoy para hacer amigos ni para hacer periodismo social. Yo tengo que decir lo que he visto, lo que siento y ser coherente con lo que he dicho. No puedo salir con una ‘babosada’, tengo que decir lo que ha dicho todo el tiempo, mi pensamiento”.