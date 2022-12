A la última jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2-2022, Millonarios llegaba con la obligación de ganarle a Santa Fe para llegar a la final y no depender del resultado que tuviera Pereira en la visita al Junior. El resultado no se dio y apenas pudo empatar en el clásico capitalino, quedando por fuera porque en el otro juego los pereiranos sí hicieron su trabajo.

Más allá de que los azules volvieron a ser más protagonistas que su rival, aparte del error de Andrés Llinás en el gol santafereño, aparte de la expulsión de David Mackálister Silva (que para algunos fue discutible), lejos de las ausencias de Juan Pablo Vargas y Larry Vásquez, otra vez los ‘embajadores’ volvieron a fallar en el momento clave y el título de liga sigue siendo su deuda.

No obstante, en las declaraciones de Gamero no apareció la autocrítica necesaria que muchos esperaban, pero sí habló del mal estado de la cancha, puso sospechas sobre lo logrado por Pereira (o lo que no hizo Junior), y dijo que su equipo hizo todo lo necesario para ser finalista.

Gamero habló de Santa Fe y la cancha del Campín

Aunque la rueda de prensa del técnico samario empezó con un saludo solidario por la muerte de Andrés Felipe Balanta, terminó hablando de la cancha. Aunque él mismo dijo que no fue excusa, no se puede encontrar otra explicación para sus palabras:

“Intentamos, procuramos y planificamos, para jugar mejor en la mitad de la cancha. Pero veía que no se podía”, lamentó, volviendo al tema de la grama: “Hace 3 días jugamos un partido con la misma cancha, entonces uno tiene que entender que todos somos seres humanos. Hoy no le critico nada a mi equipo, porque salimos a jugar el partido, salimos a ganar. Santa Fe intentó, por momentos, ganar su partido”.

¿Sospechas de Gamero sobre la victoria de Pereira en Barranquilla?

En la misma respuesta, Gamero terminó mencionando que fue inesperada la victoria de Pereira contra Junior. Aunque no dijo nada puntual, su tono y forma no mostraron nada bueno:

“Empatamos un partido donde, la verdad, uno nunca tiene que depender de nadie. Pero en el 1 a 1 dependíamos de un resultado en Barranquilla y, sorpresivamente, veo que Pereira gana 2 a 0 en Barranquilla, cuando hacía como 20 años no ganaba allá”, deslizó.

“Todo esto es futbol, pero hoy la tristeza lo embarga a uno, porque queríamos ir a la final, queríamos darle eso a nuestra hinchada, pero no vamos a salir con la cabeza abajo, vamos a salir con la frente en alto”, dijo después, cerrando el tema.

Las conclusiones del técnico de Millonarios sobre el 2022

En su respuesta sobre lo que pasó en el semestre de cierre del 2022, al samario volvió a quedarle la sensación de que su equipo hizo las cosas bien y no apareció la autocrítica que la opinión general y los hinchas le pedían:

“Yo no conozco la palabra fracaso, esa palabra no me gusta. Fracaso es el que no intenta trabajar, el que no intenta hacer las cosas. Ese fracasa. Y el fútbol tiene resultados; pierdes, ganas o empatas. Y perder un partido no es fracaso, se los dije a mis jugadores. Esa palabra no existe, en mi léxico no existe, porque yo trabajo y el que trabaja, intenta hacer cosas”.

Aunque Gamero afirma que no es fracaso, algunos hinchas de Millonarios sí lo consideran así y no cuentan el proceso y el estilo que destacó el DT. Por eso, para no usar la palabra que no le gusta al entrenador, se podría decir que otra vez los azules quedaron debiendo y la deuda aumenta sin que se haya podido saldar del todo.