Por medio de sus redes sociales, Carlos Antonio Vélez habló sobre el fichaje de Cristiano Ronaldo al Al Nassr, tildándolo como un declive futbolístico.

(Lea también: ‘La Liendra’ hizo pataleta por nuevo equipo de ‘CR7’: “Que alguien me diga que es mentira”)

El día de ayer 30 de diciembre, se oficializó la llegada de Cristiano Ronaldo al fútbol de Arabia Saudita, y es que el jugador portugués compartirá vestuario con David Ospina en el Al Nassr. Dicho fichaje causó un gran revuelo entre los periodistas y amantes del fútbol, ya que no se pensaba que este artillero llegara a una liga como estas y de paso, el monto económico que recibirá el exjugador del Madrid ( 200 millones por temporada) durante sus dos años y medio de contrato.

Carlos Antionio Vélez, uno de los periodistas más queridos y odiados en el balompié colombiano, por su sinceridad frente a los micrófonos, aprovechó sus redes sociales para hablar sobre el fichaje de Cristiano Ronaldo: “No nos engañemos, si Ronaldo no está en las cinco mejores ligas del mundo, es porqué está en declive. Si no estas en las cinco mejores, no existís”.

(Lea también: Salario de Cristiano Ronaldo al día alcanza para millones de empanadas; cifra es apetitosa)

Además, el protagonista de ‘Palabras Mayores’ dio a entender que Cristiano fue desechado del balompié de primer nivel, ya que no cumple con las características del nuevo fútbol. Asimismo, le contó a sus seguidores que el astro de 38 años jugará en un campeonato de “jugadores sin poder de fuego”.

Lee También

Por último y no menos importante, recordemos que durante muchos años, el también comentarista de Win Sports, ha defendido al delantero luso, pero está vez, lo criticó por su decisión, la cual, para muchos, es descabellada.

Santiago Mejía Álvarez

Corresponsal 10 SportsCO

En Twitter: @santiagoemea.