El atacante portugués habría fichado por el Al Nassr FC de Arabia Saudita —equipo donde juega el arquero colombiano David Ospina— por las próximas dos temporadas, según indicaron medios locales.

El medio saudí Al Arabiya, uno de los más importantes del país árabe y del Oriente Medio, aseguró que, según sus fuentes, Cristiano Ronaldo ya ha firmado “oficialmente” un contrato de dos años con el club. Esa información también circuló en el portal deportivo Al Riyadiah, el más importante en el reino árabe.

El club Al Nassr anunció oficialmente el fichaje de Cristiano en sus redes con una foto en la que sostenía su camiseta con el dorsal 7.

Según dichas versiones, el portugués se incorporaría al club en enero, aunque no han informado del valor de su contrato ni han dado más información sobre cuándo llegará a Arabia Saudí.

Lo que llama la atención es el salario que recibiría el futbolista, pues según indicó el periodista Fabrizio Romano —experto en fichajes— su sueldo asciende a los 200 millones de euros por año, con acuerdos comerciales incluidos.

🚨 Al Nassr are closing on deal to sign Cristiano Ronaldo! Meeting ongoing in order to check all the contract and get documents sorted. 🇵🇹🇸🇦 #Ronaldo

Contract to be valid until June 2025, as expected — salary close to €200m per year, with commercial deals included. pic.twitter.com/7eIgsJrv7R

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 30, 2022