Mientras disfrutaba de un viaje junto a su novia, Dani Duke, y sus familiares, ‘La Liendra’ se enteró del nuevo destino para Cristiano Ronaldo, algo que lo afectó bastante y llevó a que reaccionara de forma inesperada. Como siempre ha mostrado, tanto viendo sus partidos como siguiéndolo en varios países y torneos, el ‘influenciador’ tiene una fijación con el portugués.

A pesar de que a ‘CR7’ no le importan este tipo de opiniones y reacciones, el quindiano sacó una serie de videos en los que mostraba lo que le generó que el potente jugador vaya al fútbol de Arabia Saudita. Una decisión que significa ganar cifras multimillonarias, pero en un fútbol de poco nivel de competencia.

Mauricio Gómez, nombre de pila de ‘La Liendra’, subió un posteo en el que mostraba su primera reacción y palabras al saber que Cristiano iba a jugar en el mismo club de David Ospina. “Tengo a todo el mundo diciéndome que Cristiano firmó por el equipo árabe. ¡No, no, no, no!”, fue lo que dijo antes de llegar a un árbol a golpearse la cabeza y dar gritos de incredulidad, mientras comprobaba la información y empezaba a gritar e insultar.

“¡No, no! No, Cristiano, no. No, ‘bicho’… Ah… ¿Qué estás diciendo? Que alguien me diga que esto es mentira… No me interesa…”, balbuceaba.