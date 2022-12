Este viernes, el portugués Cristiano Ronaldo fue el protagonista de la noticia más importante del día respecto al mercado de fichajes, luego de que el Al Nassr de Arabia Saudita lo anunciara como su nueva incorporación.

Después de rescindir su contrato con el Manchester United a finales de noviembre, el atacante de la selección de Portugal duró cerca de un mes sin club. Sin embargo, encontró destino y firmó por dos años y medio, hasta junio de 2025, con el equipo árabe.

Con una foto en la que posó con su nueva camiseta, amarilla y azul, decorada con su habitual número 7, el portugués oficializó su llegada al quinto club de su carrera deportiva tras pasar por Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid y Juventus.

“La visión del Al Nassr es muy inspiradora y estoy feliz por unirme a mis compañeros para que juntos podamos ayudar al equipo a obtener más éxitos”, agregó el jugador.

De acuerdo con las informaciones de medios locales, el ídolo portugués recibirá un pago de 200 millones de euros al año, pese a que su sueldo como tal será de 75 millones —convirtiéndose en el futbolista mejor pagado del mundo—.

Los 125 millones que le llegarán de más están relacionados con variables por su condición de embajador, por lo que en sus dos temporadas y media podría cobrar hasta 500 millones.

Las cifras son astronómicas y en pesos colombianos son aún más impresionantes. Acá, las cifras que ganaría el portugués al minuto, día, mes y más:

🚨 Cristiano Ronaldo has just signed THE BIGGEST CONTRACT in the history of football. 💰💸🇸🇦

• €200M/year

• €16.67M/month

• €3.888M/week

• €555,555/day

• €23,150/hour

• €386/ minute

• €6.5/second

Those numbers. 😭

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 30, 2022