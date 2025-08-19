“Perdón, porque aunque sabemos cómo hacer las cosas, hay momentos en los que se nos olvida”. Con esta noble frase, comienza el video más reciente que lanzó la empresa de mensajería Inter Rapidísimo, en el que reconoce los errores que, algunas veces, presentan en el servicio y piden perdón a los clientes por ello.

Un mensaje emotivo que conecta con aquellos usuarios que han denunciado a través de las redes sociales, los errores que han evidenciado al recibir o enviar algunos paquetes. El video, que ya acumula 2 millones de reproducciones (sumando vistas en sus cuentas oficiales) se convierte en un ejemplo de humildad y humanidad, pocas veces visto en empresas tan grandes en Colombia.

En el videoclip se pueden ver algunas situaciones como caídas, accidentes de tránsito, trancones y protestas que pueden afectar el desarrollo normal de la operación, pero que son imposibles de controlar. Además, muestra cómo algunos trabajadores lanzan los paquetes sin ningún cuidado, lo cual ha generado un sentimiento de indignación en muchas personas.

El video también tiene la intención de contarle a los clientes que las bodegas de Inter Rapidísimo, cuentan con un “Hospital de Envíos”, un espacio diseñado por el equipo de mercadeo, logística y arquitectura de la empresa, que se encarga de “sanar” los paquetes que los auxiliares de logística identifican con daños. El tratamiento de cada uno varía de acuerdo a su peso y tamaño.

Al finalizar se incluye una carta hecha con semillas, que tiene

doble intención: primero, indicar a quien reciba el paquete que este fue valorado, examinado y curado; y segundo, que podrá ser sembrado, cuidando la huella ambiental.

