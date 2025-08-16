Elegir el nombre de un bebé puede tomar semanas, incluso meses, pero hay quienes se dejan llevar por la creatividad o la inspiración del momento, teniendo en cuenta las tendencias, y terminan sorprendiendo al mundo, hasta convertirse en noticia.

Ese sería el caso que se conoció este viernes 15 de agosto en el municipio de Cereté, Córdoba, donde nació una niña que ya está dando de qué hablar por el particular nombre con el que habría sido registrada.

Según información extraoficial, la bebé fue inscrita a las 9:15 p. m. bajo el nombre Chat Yipiti Bastidas Guerra, una clara referencia a la inteligencia artificial.

Lo cierto es que Chat Yipiti ya se suma a la larga lista de nombres únicos y, para algunos, extraños, que han aparecido en Colombia. De hecho, nombres como Arte, Tea, Ebenezer, Gaspar y Mafalda han sido parte de las estadísticas recientes de la Registraduría, que cada año publica cuáles son los más comunes y cuáles se llevan el premio a la originalidad.

Aunque este tipo de decisiones son libres y legales, la entidad ha recordado en ocasiones anteriores que, si bien no prohíbe nombres de forma explícita, sí tiene la facultad de oponerse cuando considera que pueden afectar la dignidad del menor o dar pie al matoneo en el futuro. Ejemplos de nombres vetados por estas razones incluyen Miperro, Satanás o Warnerbro.

Por ahora, Chat Yipiti sería única en su tipo y no tendría tocayo conocido en todo el país. Habrá que ver si en los próximos meses este nombre se vuelve tendencia entre los más aventureros o si queda como una anécdota memorable en la historia del registro civil colombiano.

