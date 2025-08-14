Así como hay una alerta por una nueva variante del COVID-19, un hábito que es común en una zona conocida como el ‘triángulo de la muerte’ en el cuerpo merece especial seguimiento para evitar riesgos.

El inconveniente se viralizó recientemente con una mujer que relató su particular historia, en la que vivió un riesgo que la llevó a requerir atención médica inmediata por un acto que parece común como extirpar un grano.

Lo llamativo es lo que hay detrás de ese acto, debido al punto clave en el que surgió un problema que otras personas pueden vivir si no conocen lo delicado de la zona en cuestión.

Lee También

¿Quién es la mujer que sufrió por grano en ‘triángulo de la muerte’?

Un caso que ganó notoriedad en redes sociales fue el de Lish Marie, una joven estadounidense que contó en su cuenta personal de TikTok que, luego de reventarse un grano en el área conocida como ‘triángulo de la muerte’, terminó en el hospital.

El ‘triángulo de la muerte’ es una zona de la cara que se extiende desde la parte superior de la nariz hasta las comisuras de la boca. Esta área recibe su nombre debido a que las venas en esta zona, a diferencia de otras en el cuerpo, no tienen válvulas para prevenir el flujo de sangre en dirección opuesta. Esto significa que una infección en esta área puede, en casos raros, viajar directamente al cerebro.

La joven relató que, después de manipular el grano, la zona se inflamó considerablemente, causándole un dolor intenso y dificultad para sonreír. Los médicos le diagnosticaron una infección y le recetaron antibióticos para tratarla.

“Creo que lo detecté muy rápido, en cuestión de horas, así que estoy con muchos medicamentos”, relató la mujer, replicada en el diario El Comercio de Perú.

Este caso se ha utilizado para ilustrar los riesgos de manipular los granos en esta área, ya que una infección podría derivar en complicaciones graves como trombosis del seno cavernoso, meningitis o un absceso cerebral.

Los dermatólogos y expertos en salud advierten constantemente sobre el peligro de reventar granos, especialmente en esta zona. Aconsejan dejar que los granos se curen por sí solos o, en caso de ser persistentes o dolorosos, buscar la ayuda de un dermatólogo. La mejor forma de evitar estos riesgos es mantener una buena higiene facial y no manipular las lesiones cutáneas.

¿Por qué es peligroso un grano en ‘triángulo de la muerte’?

El ‘triángulo de la muerte’ es un área de la cara que abarca desde la parte superior de la nariz hasta las comisuras de la boca. El peligro de manipular granos en esta zona radica en su conexión directa con el cerebro a través del sistema venoso.

A diferencia de otras venas en el cuerpo, las de esta área carecen de válvulas que impidan el flujo de sangre en sentido contrario. Esto significa que si una infección bacteriana se introduce en un grano al reventarlo, las bacterias pueden viajar fácilmente a través de la vena angular hasta el seno cavernoso, una cavidad ubicada en la base del cerebro.

Una infección en el seno cavernoso puede desencadenar complicaciones graves y potencialmente mortales, como:

Trombosis del seno cavernoso: la formación de coágulos sanguíneos que pueden bloquear el flujo de sangre al cerebro.

la formación de coágulos sanguíneos que pueden bloquear el flujo de sangre al cerebro. Meningitis: la infección puede extenderse a las meninges, las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal.

la infección puede extenderse a las meninges, las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Absceso cerebral: una acumulación de pus en el cerebro.

Aunque la probabilidad de que una infección menor se convierta en una complicación tan grave es baja, el riesgo existe. Por esta razón, los dermatólogos aconsejan encarecidamente no manipular los granos en esta zona y, en caso de que persistan o causen dolor, acudir a un profesional para un tratamiento seguro.

¿Cómo evitar granos en el rostro?

Para prevenir la aparición de granos en el rostro, es fundamental establecer una rutina de cuidado de la piel que se adapte a tus necesidades. Una buena higiene y hábitos saludables pueden marcar una gran diferencia.

Aquí algunos consejos clave:

Limpieza adecuada: lavar la cara dos veces al día, por la mañana y por la noche, con un limpiador suave y agua tibia. No frotar la piel con fuerza, ya que esto puede irritarla y empeorar los brotes. Después de la limpieza, secarse la cara dando pequeños toques con una toalla limpia. Si la piel es grasa o propensa al acné, puedes usar un limpiador con ingredientes como el ácido salicílico o el peróxido de benzoílo, que ayudan a desobstruir los poros.

lavar la cara dos veces al día, por la mañana y por la noche, con un limpiador suave y agua tibia. No frotar la piel con fuerza, ya que esto puede irritarla y empeorar los brotes. Después de la limpieza, secarse la cara dando pequeños toques con una toalla limpia. Si la piel es grasa o propensa al acné, puedes usar un limpiador con ingredientes como el ácido salicílico o el peróxido de benzoílo, que ayudan a desobstruir los poros. Productos “no comedogénicos”: al elegir tus productos de cuidado facial, maquillaje y protectores solares, busca la etiqueta “no comedogénico”. Esto significa que están formulados para no obstruir los poros, reduciendo así la probabilidad de que se formen granos.

al elegir tus productos de cuidado facial, maquillaje y protectores solares, busca la etiqueta “no comedogénico”. Esto significa que están formulados para no obstruir los poros, reduciendo así la probabilidad de que se formen granos. Evitar la manipulación: resistir la tentación de reventarte o apretar los granos. Esta práctica puede empujar las bacterias a capas más profundas de la piel, provocando una mayor inflamación, enrojecimiento, y aumentando el riesgo de infecciones y cicatrices permanentes.

resistir la tentación de reventarte o apretar los granos. Esta práctica puede empujar las bacterias a capas más profundas de la piel, provocando una mayor inflamación, enrojecimiento, y aumentando el riesgo de infecciones y cicatrices permanentes. Cuidado con el cabello: si se tiene el cabello graso, lávalo regularmente y procura mantenerlo alejado de la cara, especialmente el flequillo, ya que los aceites y productos para el cabello pueden obstruir los poros de la frente.

si se tiene el cabello graso, lávalo regularmente y procura mantenerlo alejado de la cara, especialmente el flequillo, ya que los aceites y productos para el cabello pueden obstruir los poros de la frente. Dieta y estilo de vida: mantener una dieta equilibrada rica en frutas, verduras y cereales integrales puede contribuir a la salud de la piel. Algunos estudios sugieren que reducir el consumo de alimentos con alto índice glucémico (como azúcares refinados y harinas blancas) puede ayudar a disminuir los brotes. Además, el estrés puede desencadenar el acné, por lo que encontrar formas de gestionarlo (como el ejercicio o la meditación) es beneficioso.

* Pulzo.com se escribe con Z