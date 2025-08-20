En el departamento antioqueño también pasan cosas que son completamente virales, gracias al Internet. Esta vez, el hecho curioso ocurrió por cuenta de una mujer que le prendió candela a la moto de su esposo por ser infiel. Esto sucedió, exactamente, en el municipio de San Roque, donde los ciudadanos lograron grabar el insólito hecho que despertó toda clase de reacciones.

Este tipo de hecho, claramente lejos del hombre que se burló de unos ladrones que no pudieron robarlo, también despierta las opiniones de los internautas que siempre buscan material que los saque de la monotonía y dé de qué hablar entre amigos, familiares y compañeros de trabajo.

El hecho ocurrido en San Roque (Antioquia), que quedó en video, evidencia que la mujer, antes de incendiar la moto de su pareja que le fue infiel, primero le empezó a pegar patadas y con una piedra al vehículo en un acto de rabia y venganza. Luego le pinchó la rueda delantera.

No obstante, esto no quedó ahí, ya que unos segundos después le prendió fuego a la motocicleta del hombre y, al percatarse de que ya se estaba incinerando, decidió marcharse en su propia moto y dejar el vehículo de su pareja en llamas.

#VIRAL 🔥 Un insólito hecho se registró en San Roque, nordeste antioqueño, cuando mujer decidió echar candela a motocicleta de su pareja supuestamente tras descubrirlo con otra mujer. El video fue compartido en varias plataformas digitales donde rápidamente ha generado opiniones. pic.twitter.com/LkyXde64HY — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) August 19, 2025

Algunas de las personas que vieron la publicación en X comentaron lo siguiente: “Están dando candela las mujeres”, “tanta bobada y el marido le pide perdón, vuelven y les toca comprar otra moto”, “entiendo el dolor, pero qué tiene que ver la moto“, “la moto se reemplaza, el cacho queda”, “y que culpa tiene la motico” y “el problema tan grande que es dejarse llevar por la ira y los impulsos”.

¿Qué hacer si una moto se incendia?

Cuando el motor de una motocicleta se sobrecalienta, es fundamental actuar con rapidez. La primera señal de alerta es un olor fuerte a gasolina o a plástico quemado. Ante esto, la prioridad es apagar la moto de inmediato, cortar el suministro de combustible y apartarse a una distancia segura, al menos a 10 metros, para evitar posibles explosiones. Si el incendio es pequeño y está en las primeras etapas, se puede intentar sofocarlo con un extintor de polvo ABC, que es el más adecuado para este tipo de emergencias.

En caso de que las llamas sean grandes y se extiendan rápidamente, es crucial no arriesgarse y llamar a los servicios de emergencia de inmediato. Mientras esperas a los bomberos, mantenga a las personas alejadas de la motocicleta. La seguridad personal siempre debe ser lo primero. Nunca intente apagar un incendio de gasolina o aceite con agua, ya que esto solo hará que las llamas se propaguen aún más, empeorando la situación. Es importante recordar que el mejor curso de acción es la prevención, por lo que es vital mantener el sistema de refrigeración y el motor en buen estado, y realizar revisiones periódicas.

