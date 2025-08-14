El joven ‘influenciador’ José Ramírez R1, conocido por sus videos de exploración urbana, sorprendió a sus seguidores al anunciar que se infiltraría en la antigua fábrica de Bavaria, un enorme complejo industrial que operó por 40 años en Bogotá. Cerrada en 2010, la planta ha sido desde entonces un punto de interés para curiosos, pero también un lugar prohibido y cargado de leyendas.

En el video que compartió, Ramírez explicó que la fábrica está rodeada de alambres de púas y que la mayoría de las entradas fueron selladas para evitar el ingreso de intrusos. Sin embargo, él y su equipo encontraron un pequeño hueco abierto, por el que decidieron colarse. Desde ese momento, la adrenalina y el miedo fueron protagonistas.

La antigua sede, que funcionó durante décadas en la localidad de Kennedy, fue trasladada por la empresa a Tocancipá debido a quejas de los vecinos sobre ruidos y olores. Hoy, las ruinas están parcialmente invadidas por la naturaleza y, según rumores, se han convertido en escenario de todo tipo de situaciones: desde rituales satánicos y tráfico de drogas, hasta escondites para objetos robados y ocupaciones ilegales.

Mientras caminaban por el lugar, Ramírez advirtió que debían tener cuidado con los celadores y los perros que custodian la zona. “Tengo mucho miedo”, confesó, asegurando que en algunos pasillos escuchó voces, aunque no sabía si eran reales o producto de su mente. A lo largo de la exploración, los ruidos en la oscuridad eran constantes, y los rumores sobre túneles secretos aumentaban la tensión.

Uno de los relatos más inquietantes sobre el lugar ocurrió en 2018, cuando la Policía de Bogotá encontró un carro antiguo, completamente cubierto de polvo, en uno de los galpones. Nadie supo explicar cómo había llegado allí ni cuánto tiempo llevaba estacionado.

En 2021, se descubrió una bodega que había sido sellada con ladrillos. En su interior encontraron colchones, velas y decenas de botellas artesanales recientes, lo que confirmaba que personas habían estado usando el sitio. También se ha hablado de túneles y pasadizos que conectaban la fábrica con otros puntos, diseñados originalmente para evitar robos, pero que hoy están sellados.

La tensión crecía en el recorrido. En el pasillo de fermentación, algunos dicen escuchar susurros graves y distorsionados, mientras que en otras zonas se han visto sombras cruzando ventanas rotas. En días lluviosos, incluso se reporta un extraño olor a cerveza recién hecha, algo que muchos consideran imposible, pero que, según algunos, provendría de los muros impregnados durante décadas de producción.

Uno de los hallazgos más extraños fue una habitación llena de cascos amarillos perfectamente alineados. Lo inquietante era que no tenían polvo y, según los exploradores, cada vez que alguien se giraba, aparecían en posiciones distintas. También había un teléfono fijo en una oficina abandonada que, en varias ocasiones, sonó sin que nadie estuviera del otro lado de la línea.

Otro punto escalofriante fue una escalera en la que algunos aseguran haber visto la silueta de una pareja, así como una puerta que se abre y cierra sola, incluso en ausencia de viento.

Después de entre dos y tres horas de recorrer el lugar, el equipo decidió reunirse en una terraza para descansar. Sin embargo, su aventura terminó abruptamente cuando vieron llegar a la Policía. Con los nervios al límite, salieron corriendo “como si no hubiera un mañana” y abandonaron la fábrica por el mismo hueco por el que habían entrado.

Con esta experiencia, José Ramírez R1 sumó otro capítulo a las leyendas urbanas que rodean la antigua planta de Bavaria. Aunque muchos de los relatos son imposibles de comprobar, el miedo y la adrenalina vividos en sus pasillos oscuros demuestran que, más allá de su historia industrial, este lugar guarda secretos que siguen alimentando la imaginación de quienes se atreven a explorarlo.

