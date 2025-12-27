Una creadora de contenido en redes sociales enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos tras un accidente de tránsito ocurrido mientras trasmitía en vivo, en el que un peatón perdió la vida.

El hecho tuvo lugar el pasado 3 de noviembre en el estado de Illinois, cuando un hombre de 59 años fue atropellado en una vía urbana. De acuerdo con información divulgada por autoridades locales, la conductora se encontraba transmitiendo en directo a través de la plataforma TikTok al momento del incidente.

La mujer, conocida en redes sociales como Tea Tyme y cuya identidad legal corresponde a Tynesha McCarty-Wroten, de 43 años, fue detenida posteriormente y quedó a disposición de la justicia. El caso se relaciona con cargos que incluyen homicidio imprudente y el uso indebido de un dispositivo electrónico durante la conducción.

Según los reportes oficiales, el material audiovisual de la transmisión habría sido incorporado como elemento dentro de la investigación, al coincidir temporalmente con el momento del impacto. Las autoridades indicaron que el peatón se desplazaba por una intersección al finalizar su jornada laboral.

BREAKING: TikToker “Tea Tyme” fatally strikes pedestrian while live streaming. Police say she clipped Darren Lucas – a father and Six Flags security officer at 33rd & Sheridan, causing fatal head trauma. He died on the scene. Large segments of the community are now calling for… pic.twitter.com/aqNK3fLjz9 — MAGAgeddon (@MAGAgeddon) November 8, 2025

Video fue clave para captura de ‘tiktoker’, Tynesha McCarty-Wroten

Tras el choque, la transmisión se interrumpió de manera abrupta, situación que provocó reacciones inmediatas entre los seguidores que observaban el contenido en tiempo real. El material recolectado fue clave para avanzar en el proceso judicial semanas después del hecho.

Hasta el momento, no se ha conocido una declaración pública por parte de la creadora de contenido ni de su equipo legal, mientras el proceso continúa en manos de las autoridades judiciales correspondientes

NEW: Woman hits and k*lls a 59-year-old man while livestreaming, then asks followers to donate to her Cash App ‘F***, f***, f***,’ I just hit somebody.’ Tea Tyme, whose real name is Tynesha McCarty-Wroten, 43, was allegedly livestreaming while driving Police say she struck and… pic.twitter.com/DeG1vWDVbA — Unlimited L’s (@unlimited_ls) December 24, 2025

