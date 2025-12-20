Un video que circuló en redes sociales captó una escena cargada en la que un agente de tránsito detuvo un auto donde se movilizaba un hombre disfrazado de ‘Papá Noel’ y le anunció una supuesta multa.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: El ‘Grinch’ y ‘Papá Noel’ terminaron a los puños en plena plaza; uno se fue esposado)

En el video se observa cómo el uniformado aborda al personaje navideño con aparente seriedad y le pregunta si sabe el motivo de la detención. Segundos después, el agente aclara que la infracción consistía en porque no le llevó la bicicleta que quería cuando estaba chiquito.

Las imágenes muestran cómo el hombre disfrazado pasó de la sorpresa inicial a tomarse el momento con humor al entender que se trataba de una broma. El agente, por su parte, lo felicitó por el traje y le permitió continuar su recorrido sin imponer ninguna sanción real.

Lee También

El video desató una ola de comentarios en redes sociales, donde usuarios recordaron regalos que nunca recibieron en su niñez, especialmente bicicletas y juguetes tradicionales, sumándose al tono jocoso del intercambio.

¿Cuál es el origen de Papá Noel?

El origen de Papá Noel se remonta a la figura histórica de San Nicolás de Myra, un obispo cristiano que vivió entre los siglos III y IV en la región de Licía, actual Turquía. San Nicolás destacó por su generosidad y por ayudar en secreto a personas necesitadas, en especial a niños y familias de escasos recursos, lo que dio pie a numerosas leyendas asociadas con regalos y actos solidarios.

Con el paso del tiempo, la devoción por San Nicolás se extendió por Europa, especialmente en países como Países Bajos, donde se le conoció como Sinterklaas. Migrantes neerlandeses llevaron esta tradición a Estados Unidos, donde el personaje evolucionó tanto en nombre como en apariencia, hasta convertirse en Santa Claus.

Durante el siglo XIX, escritores e ilustradores estadounidenses consolidaron la imagen moderna del personaje. Poemas y publicaciones populares lo describieron como un hombre alegre, de barba blanca y espíritu bondadoso, que viajaba en trineo y repartía regalos durante la noche del 24 de diciembre. Más adelante, campañas publicitarias del siglo XX reforzaron su vestimenta roja y su carácter festivo, una representación que se popularizó a nivel mundial.

En América Latina, el personaje adoptó el nombre de Papá Noel y se integró a las celebraciones de Navidad, conviviendo con otras tradiciones religiosas y culturales. Aunque su figura cambió con los siglos, el eje central se mantuvo: la generosidad, la ilusión infantil y el acto de dar sin esperar nada a cambio.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.