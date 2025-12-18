Un tenso y bochornoso episodio ocurrido en una concurrida avenida de Guayaquil, Ecuador, se convirtió en tema de conversación en redes sociales luego de que se difundieran videos de una fuerte confrontación entre una mujer embarazada y la presunta amante de su esposo, en pleno espacio público.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Hombre sufrió accidente y se le agrandó el problema en el hospital: le llegaron 17 novias)

De acuerdo con versiones de testigos y comentarios de usuarios en plataformas digitales, la mujer, identificada como Jahaira Núñez, habría comenzado a sospechar de su pareja luego de que este le asegurara que acudiría a una cita médica. Sin embargo, la desconfianza la llevó a seguirlo y, para su sorpresa, lo encontró acompañado de otra mujer en el sector de La Atarazana, uno de los puntos más transitados de la ciudad.

El hallazgo desató una acalorada discusión que rápidamente escaló a una pelea física entre ambas mujeres. En los videos, grabados por testigos con sus teléfonos celulares, se observa cómo se jalan del cabello, se lanzan golpes y se insultan en medio de la calle, mientras peatones y conductores observan la escena con asombro.

Lee También

🇪🇨👊♀️💔😡 Infidelidad en Guayaquil termina en brutal pelea femenina Dos mujeres se agarran a golpes por un hombre 🚔 Una mujer descubrió a su pareja con otra en la Atarazana de Guayaquil. Ambas se enfrentaron físicamente en la calle mientras el hombre intentaba separarlas. El… pic.twitter.com/PkUy2qjHrZ — ⓍULTIMAHORAENX (@ULTIMAHORAENX) December 14, 2025

El hombre, señalado como el esposo de la mujer embarazada, intentó intervenir para separarlas, pero sus esfuerzos fueron en vano. El altercado generó congestión vehicular y obligó a varias personas a intervenir para evitar que la situación pasara a mayores.

En uno de los registros audiovisuales se escucha a la esposa reclamarle con vehemencia a su pareja, acusándolo de traición y expresando su indignación por lo ocurrido. Minutos después, otro video muestra a la mujer sentada en el pavimento, visiblemente afectada y llorando, mientras algunas personas intentan brindarle ayuda.

Según testimonios difundidos en redes, el hombre habría optado por retirarse del lugar junto a la presunta amante, dejando sola a su esposa. Posteriormente, la Policía llegó al sitio para controlar la situación y restablecer el orden.

LO ENCONTRÓ CON LA “OTRA” En los exteriores del #ITB de #LaAtarazana, al norte de Guayaquil, una infidelidad quedó al descubierto en plena vía pública. Una mujer encontró a su pareja con otra cuando, supuestamente, él había salido al médico, siendo expuesto frente a todos. pic.twitter.com/gRhDoqanFw — INFORMACIÓN AL DÍA, CON ROBERTO GARCÍA (@rgarcia25S) December 15, 2025

(Vea también: Qué tan monógamo es el ser humano: estudio reveló verdadero nivel de infidelidad entre parejas)

El caso causó una ola de comentarios en plataformas digitales. Mientras algunos usuarios expresaron solidaridad con la mujer embarazada, otros criticaron la confrontación pública y cuestionaron el uso de la violencia para resolver conflictos personales, llamando a manejar este tipo de situaciones de forma privada.

El hecho, más allá del escándalo, volvió a abrir el debate sobre la exposición de la vida íntima en espacios públicos y el impacto emocional que este tipo de episodios tiene en quienes los protagonizan.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.