Una creadora de contenido francesa desató una ola de reacciones en redes sociales luego de hacer un comentario que, para muchos colombianos, tocó una de las fibras más sensibles de la gastronomía nacional: el aguacate.

Aunque sus palabras fueron dichas en tono sarcástico y desde una experiencia personal, el mensaje no pasó desapercibido y rápidamente se volvió viral. Se trata de Victoria Fenart, una ‘influencer’ francesa que ha ganado notoriedad en plataformas digitales por contar su vida ligada a Colombia.

Fenart está casada con un colombiano y, según ha relatado en diferentes publicaciones, quedó profundamente enamorada del país, de su cultura y, sobre todo, de su comida. En varias ocasiones ha resaltado la frescura de las frutas, verduras y productos que se consiguen en los mercados locales.

No obstante, en uno de sus videos más recientes, la creadora sorprendió a sus seguidores al hablar del aguacate que se exporta desde Colombia hacia Francia. Según explicó, el sabor y la textura del producto que se consigue en Europa son muy distintos a los que probó durante su estadía en territorio colombiano.

“Colombia, te amo mucho, pero deja de mandar tus aguacates a Francia, por favor. Los ‘made in Colombia’ viajaron muchísimo, están duros como una piedra y tienen un sabor horrible”, comentó la joven en su publicación.

Acá, el video en el que lo dijo:

Aunque la frase provocó molestia en algunos usuarios, otros interpretaron el mensaje como una crítica a los procesos de exportación y no al producto en sí. Fenart dejó claro que su intención no era descalificar al aguacate colombiano, sino expresar su frustración por no encontrar en Europa el mismo sabor que disfrutó en Colombia.

De hecho, la influencer explicó que lo que más le llamó la atención es que el aguacate que llega a Francia suele estar duro y no alcanza el punto de maduración adecuado, lo que termina afectando su gusto. Para ella, la diferencia es evidente frente al aguacate fresco que se consume directamente en el Colombia.

Más allá del aguacate, Fenart aprovechó el espacio para resaltar uno de los aspectos que más valora de Colombia: la forma en la que, según su percepción, las personas se alimentan de manera más natural. Comparó esta experiencia con lo que vive en Europa, donde asegura que llevar una dieta realmente saludable puede resultar complicado.

“Yo te extraño tanto, Colombia. Colombianos, estén felices con sus aguacates, su naturaleza, sus frutas y sus verduras caseritas y nacidas en el país, porque aquí es durísimo comer saludable”, agregó.

En medio del debate, una usuaria salió en defensa de la creadora de contenido y aclaró que el mensaje estaba siendo malinterpretado. Según ella, Fenart no estaba atacando a Colombia ni a sus productos, sino señalando cómo el proceso de transporte y conservación puede alterar el sabor original del aguacate.

Ante ese comentario, Victoria respondió para despejar cualquier duda sobre sus intenciones:

“Gracias por entender lo que quise decir, porque la gente piensa que yo critico Colombia y nada que ver. Justamente digo ‘qué pecado’ que en Colombia los aguacates son deliciosos y que para mandarlos a Francia toca echarles muchos conservadores y le cambia el gusto y saben feo”, escribió la creadora de contenido.

El video continuó sumando reproducciones y comentarios, reflejando no solo el orgullo que sienten muchos colombianos por sus productos agrícolas, sino también el interés que despierta la experiencia de extranjeros que comparan la comida local con la que se consume en otros países.

