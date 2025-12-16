Una Mesías llamada Josefina, un mundo que no estaba preparado y una historia conocida contada desde un lugar diferente. Ese es el punto de partida del nuevo episodio de ¿Qué hubiera pasado si…?, el pódcast de historia alternativa de Pulzo, narrado por el historiador Octavio Ferrer.

En este capítulo, Ferrer viaja a una línea del tiempo paralela donde Jesús no nació hombre, sino mujer. Un cambio que, aunque parece pequeño, transforma por completo el desarrollo del relato bíblico y la reacción de la sociedad del siglo I. En este universo alterno, el Mesías se llamó Josefina y sobrevivió al nacimiento porque nadie imaginó que una salvadora pudiera ser niña.

A lo largo del episodio, Octavio reconstruye cómo este mundo habría reaccionado ante una Mesías mujer: el castigo público por leer y enseñar, la desconfianza de las autoridades religiosas y el temor del poder político cuando Josefina empezó a sanar enfermos, enseñar en las aldeas y reunir multitudes. No por lo que decía, sino por quién lo decía.

Con una narrativa que mezcla contexto histórico, estructura social de la época y especulación narrativa, el episodio plantea una pregunta incómoda: ¿el mensaje habría sido entendido antes o habría sido rechazado todavía más rápido solo por venir de una mujer?

¿Qué hubiera pasado si…? continúa explorando escenarios alternativos que no buscan reescribir la historia, sino invitar a pensarla desde otros ángulos. Este capítulo no es solo una reflexión religiosa, sino también social y cultural sobre poder, género y miedo al cambio.

El episodio completo ya está disponible.

¿Por qué Jesús tuvo que nacer en un pesebre?

Según los relatos bíblicos, Jesús nació en un pesebre porque María y José no encontraron alojamiento en Belén. Más allá del hecho puntual, el pesebre se convirtió en un símbolo de humildad y marginalidad; el nacimiento del Mesías ocurrió lejos del poder político, económico y religioso de su tiempo.

En el episodio de ¿Qué hubiera pasado si…?, Octavio Ferrer retoma ese contexto para mostrar que, incluso en esta línea del tiempo alternativa, el origen humilde de Josefina sigue siendo clave. No nace entre reyes ni templos, sino en un entorno que anticipa el rechazo que vendrá después. La diferencia es que, al tratarse de una niña, esa vulnerabilidad inicial se profundiza desde el primer momento.

¿Qué país es hoy Nazaret?

Nazaret es hoy una ciudad ubicada en el norte de Israel, en la región de Galilea. En tiempos de Jesús, se trataba de un pequeño poblado sin relevancia política ni religiosa, habitado principalmente por campesinos y artesanos.

En el episodio, Nazaret no solo es el lugar al que regresa María con Josefina, sino el espacio donde se revela el conflicto central del relato: una niña que aprende a leer, a interpretar la palabra y a hablar en público en una sociedad que no estaba preparada para ver a una mujer ocupar ese lugar.

