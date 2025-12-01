La Corte Constitucional estudió el caso de un conjunto residencial en el que varios propietarios afirmaron que la capilla común terminó asociada al catolicismo, pese a que, según una de las accionantes, fue pensada como un espacio neutral para cualquier credo.

El tribunal reconoció que hubo afectaciones a los derechos, a la igualdad y a la libertad religiosa, aunque precisó que no existen pruebas de que la capilla hubiera sido concebida para una fe específica, según Ámbito Jurídico.

Frente a ese escenario, la Corte pidió privilegiar el diálogo interno y ordenó a la copropiedad abrir, en un plazo máximo de tres meses, un espacio de discusión para que los residentes definan qué hacer con el lugar y cómo garantizar el respeto a todas las creencias. Ese proceso deberá ser acompañado por el comité de convivencia.

Si el conjunto no logra una decisión respaldada también por los propietarios no católicos, la Corte estableció una alternativa obligatoria: transformar la capilla en un espacio multireligioso. Eso implica retirar elementos permanentes de cualquier culto, como imágenes, símbolos anclados en paredes, vitrales o adornos de altar.

Cambios en conjuntos residenciales de Colombia

No obstante, aclaró que el espacio podrá seguir usándose para misas, bautizos, comuniones y demás ceremonias, así como para ritos de otras religiones. Los grupos podrán guardar sus objetos en un depósito y utilizarlos únicamente durante sus celebraciones.

El comité de convivencia también deberá diseñar un protocolo para prevenir y resolver futuros conflictos relacionados con la libertad religiosa dentro de la copropiedad, con el fin de promover una convivencia respetuosa y libre de discriminación, algo que podría extenderse a otras copropiedades en el país.

